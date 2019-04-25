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В Латвии заговорили о геноциде в Крыму 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сейм Латвии намерен рассмотреть резолюцию об осуждении целенаправленного геноцида со стороны СССР «в отношении всех народов, проживающих на оккупированных территориях». Отдельно в проекте заявления отмечается, что Латвия рассматривает как акт геноцида депортацию крымских татар в 1944 году. Об этом сообщает издание TV.net.
Поводом для постановки вопроса на голосование стали соответствующие выводы латвийского МИД, опубликованные в представленном сейму докладе. Инициатором стал депутат Янис Домбрава, известный своей националистической и антироссийской риторикой. Единственным депутатом, кто не поддержал решение сейма, стал член партии «Согласие» Николай Кабанов.
При обсуждении документа парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калнина-Лукашевича заявила, что в настоящее время крымские татары также подвергаются жестким репрессиям и нарушению прав человека со стороны российских властей. По ее словам, «ситуация в Крыму только ухудшается». Голосование по принятию резолюции пройдет в Сейме 16 мая.
В декабре 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила нарушения прав человека в Крыму, а также «репрессии» в отношении крымско-татарского населения полуострова. Автором резолюции выступила Украина. Ее поддержали 66 государств, в том числе страны Балтики.
Депортацию крымских татар как геноцид расценивают также и власти Украины. Соответствующее решение Верховная Рада приняла в 2015 году. Днем памяти геноцида крымских татар считается 18 мая.
Депортация крымских татар была осуществлена в мае 1944-го, после освобождения Крыма от нацистских войск. Поводом стало сотрудничество представителей народа с немецкими захватчиками. В 1987 году генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил крымским татарам вернуться на полуостров, а спустя два года действия сталинского режима были признаны Верховным Советом СССР преступными.
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Прибалтика , В мире , Политика , Николай Кабанов , Михаил Горбачев , Янис Домбрава , Генассамблея ООН , МИД , КПСС , Верховная Рада , Латвия , Республика Крым
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