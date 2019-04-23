Почему перевод русских школ на латышский язык признали законным

Конституционный суд Латвии признал законной образовательную реформу, предполагающую ликвидацию школ с обучением на русском языке. Теперь к сентябрю 2021 года обучение во всех средних школах будет переведено на латышский. При этом некоторым учебным заведениям все же позволят организовывать уроки, связанные с родным языком, культурой и историей России

В Латвии признали соответствующей Конституции реформу о переводе школ национальных меньшинств — в том числе русских — полностью на латышский язык обучения. Соответствующее решение во вторник, 23 апреля, принял Конституционный суд Латвии.

«Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления», — заявила председатель КС Инга Зиемеле.

Рассмотрение законности образовательной реформы началось 26 февраля 2019 года и продлилось два месяца.

Один из авторов иска, юрист Елизавета Кривцова сообщила, что суд не учел ни одного аргумента сторонников сохранения русских школ.

«Все отклонить, ни одной оговорки в нашу пользу», — прокомментировала она РИА «Новости» решение КС.

Напомним, что иск против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучение подали депутаты из парламентской партии «Согласие». В нем они заявили, что языковая реформа противоречит статьям 91, 112 и 114 латвийской Конституции, а также международным обязательствам страны.

Парламентарии считают, что полный перевод обучения на государственный язык ликвидирует билингвальное образование в средней школе и нарушает право национальных меньшинств на сохранение своей идентичности. Ограничения коснулись только русского языка — преподавать на языках Евросоюза в латвийских школах по-прежнему разрешено.

Под удар попали десятки учебных заведений, в которых обучение велось на русском языке. Он имеет статус иностранного и является вторым по распространенности в Латвии — на нем говорят больше 40% населения. Всего в стране проживают около 2 млн человек.

«Билингвальная система обучения в школах меньшинств доказала свою эффективность. Действующая система обеспечивает достижение декларируемой цели — включенности выпускников этих школ в общество. Они владеют госязыком на уровне, позволяющем продолжать учебу и быть конкурентоспособными на рынке труда», — считает депутат Борис Цилевич, который представлял в суде интересы истцов.

По его мнению, дети, для которых латышский язык не является родным, подвергнутся дискриминации.

«В Латвии будут существовать школы с латышским языком обучения для латышских детей и школы с латышским языком обучения для детей из семей национальных меньшинств. Это и есть настоящая сегрегация в образовании», — пояснил парламентарий.

Позицию истцов разделяет и бывший мэр Риги Нил Ушаков . Он считает, что как минимум часть образовательной программы школьники должны проходить на родном языке.

«Наши аргументы основаны на юридическом анализе и современной интерпретации таких фундаментальных прав человека, как право на образование, право на защиту от дискриминации и права национальных меньшинств, а не на политических лозунгах. Мы за сохранение и развитие нынешней системы билингвального образования», — писал политик на своей странице в фейсбуке.

В октябре 2018 года прошли выборы в латвийский парламент. 6 февраля сейм в новом составе решал, продолжать ли курс предыдущих парламентариев на полный перевод школьного обучения на национальный язык. На встрече присутствовали представители министерства образования . Они отмечали, что на данный момент каждый пятый представитель русскоязычной молодежи оценивает свои знания латышского языка как слабые.

«Уже много лет более 90% школьников, которые заканчивали двенадцатый класс, решают сдавать экзамены на государственном языке, на латышском. Эта статистика была однозначной. Она росла последние десять лет от 40 до более 90%», — сообщал глава Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс.

Поправки в закон «Об образовании», которые предусматривали полный перевод на латышский язык всех средних школ к сентябрю 2021 года, были приняты парламентом Латвии 22 марта 2018 года. В апреле их подписал президент Раймондс Вейонис.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит всем молодым людям равные возможности получить качественное образование и строить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это образует более сплоченное общество и усилит государство», — пояснял свое решение латвийский лидер.

Он отмечал, что у русскоязычных детей сохранится возможность изучать предметы, связанные с их национальной культурой.

В октябре 2018 года глава Министерства образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что языковая реформа прекратит распространение «российской пропаганды и дезинформации». По его мнению, все противники поправок являются сторонниками российских властей, которые якобы не хотят, чтобы русские дети были лояльны Латвии.

«Кто-то в России очень не хочет, чтобы общество в Латвии было интегрировано. Ведь если наши дети (и русские, и латыши) будут учиться вместе, то, повзрослев, они будут способны жить в нормальном сплоченном обществе. Единое образование — это единственный путь к этому, иначе просто невозможно. Политикам, работающим на Кремль, абсолютно понятно, что тогда здесь просто не будет почвы для дезинформации и пропаганды — всего того, что сейчас называется русским миром», — пояснил министр.

Он признал, что перевод школ на латышский язык является исключительно политическим решением.

Тем не менее Карлис Шадурскис считает, что в реформе нет элементов дискриминации, так как переход на государственный язык будет происходить постепенно, а нацменьшинствам будет гарантирована возможность изучать родную культуру.

Напомним, что в Латвии действуют два типа школ — латышские и школы национальных меньшинств. Во вторых 60% обучения идет на государственном языке, 40% — на национальном. В рамках новой языковой реформы для местных учителей будут созданы специальные языковые курсы. В латвийском минобре отмечают, что все педагоги обязаны знать латышский как минимум на уровне С1, однако это правило не соблюдается, так как в средней школе допускается билингвальное обучение. В ведомстве подчеркнули, что тем учителям, которые не смогут работать по условиям новой реформы, придется уволиться.