Конституционный суд Латвии признал законной образовательную реформу, предполагающую ликвидацию школ с обучением на русском языке. Теперь к сентябрю 2021 года обучение во всех средних школах будет переведено на латышский. При этом некоторым учебным заведениям все же позволят организовывать уроки, связанные с родным языком, культурой и историей России.
В Латвии признали соответствующей Конституции реформу о переводе школ национальных меньшинств — в том числе русских — полностью на латышский язык обучения. Соответствующее решение во вторник, 23 апреля, принял Конституционный суд Латвии.
«Решение суда окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его объявления», — заявила председатель КС Инга Зиемеле.
Рассмотрение законности образовательной реформы началось 26 февраля 2019 года и продлилось два месяца.
Один из авторов иска, юрист Елизавета Кривцова сообщила, что суд не учел ни одного аргумента сторонников сохранения русских школ.
«Все отклонить, ни одной оговорки в нашу пользу», — прокомментировала она РИА «Новости» решение КС.
Напомним, что иск против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучение подали депутаты из парламентской партии «Согласие». В нем они заявили, что языковая реформа противоречит статьям 91, 112 и 114 латвийской Конституции, а также международным обязательствам страны.
Парламентарии считают, что полный перевод обучения на государственный язык ликвидирует билингвальное образование в средней школе и нарушает право национальных меньшинств на сохранение своей идентичности. Ограничения коснулись только русского языка — преподавать на языках Евросоюза в латвийских школах по-прежнему разрешено.
Под удар попали десятки учебных заведений, в которых обучение велось на русском языке. Он имеет статус иностранного и является вторым по распространенности в Латвии — на нем говорят больше 40% населения. Всего в стране проживают около 2 млн человек.
«Билингвальная система обучения в школах меньшинств доказала свою эффективность. Действующая система обеспечивает достижение декларируемой цели — включенности выпускников этих школ в общество. Они владеют госязыком на уровне, позволяющем продолжать учебу и быть конкурентоспособными на рынке труда», — считает депутат Борис Цилевич, который представлял в суде интересы истцов.
По его мнению, дети, для которых латышский язык не является родным, подвергнутся дискриминации.
«В Латвии будут существовать школы с латышским языком обучения для латышских детей и школы с латышским языком обучения для детей из семей национальных меньшинств. Это и есть настоящая сегрегация в образовании», — пояснил парламентарий.
Позицию истцов разделяет и бывший мэр Риги Нил Ушаков. Он считает, что как минимум часть образовательной программы школьники должны проходить на родном языке.
«Наши аргументы основаны на юридическом анализе и современной интерпретации таких фундаментальных прав человека, как право на образование, право на защиту от дискриминации и права национальных меньшинств, а не на политических лозунгах. Мы за сохранение и развитие нынешней системы билингвального образования», — писал политик на своей странице в фейсбуке.
В октябре 2018 года прошли выборы в латвийский парламент. 6 февраля сейм в новом составе решал, продолжать ли курс предыдущих парламентариев на полный перевод школьного обучения на национальный язык. На встрече присутствовали представители министерства образования. Они отмечали, что на данный момент каждый пятый представитель русскоязычной молодежи оценивает свои знания латышского языка как слабые.
«Уже много лет более 90% школьников, которые заканчивали двенадцатый класс, решают сдавать экзамены на государственном языке, на латышском. Эта статистика была однозначной. Она росла последние десять лет от 40 до более 90%», — сообщал глава Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс.
Поправки в закон «Об образовании», которые предусматривали полный перевод на латышский язык всех средних школ к сентябрю 2021 года, были приняты парламентом Латвии 22 марта 2018 года. В апреле их подписал президент Раймондс Вейонис.
«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит всем молодым людям равные возможности получить качественное образование и строить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это образует более сплоченное общество и усилит государство», — пояснял свое решение латвийский лидер.
Он отмечал, что у русскоязычных детей сохранится возможность изучать предметы, связанные с их национальной культурой.
В октябре 2018 года глава Министерства образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что языковая реформа прекратит распространение «российской пропаганды и дезинформации». По его мнению, все противники поправок являются сторонниками российских властей, которые якобы не хотят, чтобы русские дети были лояльны Латвии.
«Кто-то в России очень не хочет, чтобы общество в Латвии было интегрировано. Ведь если наши дети (и русские, и латыши) будут учиться вместе, то, повзрослев, они будут способны жить в нормальном сплоченном обществе. Единое образование — это единственный путь к этому, иначе просто невозможно. Политикам, работающим на Кремль, абсолютно понятно, что тогда здесь просто не будет почвы для дезинформации и пропаганды — всего того, что сейчас называется русским миром», — пояснил министр.
Он признал, что перевод школ на латышский язык является исключительно политическим решением.
Тем не менее Карлис Шадурскис считает, что в реформе нет элементов дискриминации, так как переход на государственный язык будет происходить постепенно, а нацменьшинствам будет гарантирована возможность изучать родную культуру.
Напомним, что в Латвии действуют два типа школ — латышские и школы национальных меньшинств. Во вторых 60% обучения идет на государственном языке, 40% — на национальном. В рамках новой языковой реформы для местных учителей будут созданы специальные языковые курсы. В латвийском минобре отмечают, что все педагоги обязаны знать латышский как минимум на уровне С1, однако это правило не соблюдается, так как в средней школе допускается билингвальное обучение. В ведомстве подчеркнули, что тем учителям, которые не смогут работать по условиям новой реформы, придется уволиться.