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Президент Эстонии рассказала о планах по отказу от русских школ в стране 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что страна в будущем намерена полностью отказаться от русских школ. Об этом она заявила в интервью газете "Коммерсантъ".
По ее словам, иметь отдельную школьную систему для языковых меньшинств — контрпродуктивно, и все больше русскоязычных родителей отдают своих детей в детсады и школы с эстонским языком.
Кальюлайд пояснила, что правительство Эстонии финансирует систему образования на официальном языке, но при этом в стране есть немало частных школ.
"Но я также думаю, что однажды, когда мы перейдем на модель обучения, при которой в средних школах образование будет только на эстонском, у нас будет какое-то небольшое число школ с углубленным изучением русской культуры, литературы, языка", — сказала Кальюлайд.
Президент Эстонии также заявила, что не наблюдает большого желания со стороны русскоязычных жителей страны "в первую очередь" сохранить две параллельные школьные системы.
Ранее Кальюлайд назвала русский язык угрозой для страны.
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Комментарии1
Прибалтика , В мире , Керсти Кальюлайд , Газета "Коммерсантъ" , Эстония
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