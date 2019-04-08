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В Литве задержан бывший посол страны в России 

Lenta.ru + ещё 13 4 часа назад
Фото: ТАСС
В Литве задержан бывший посол страны в России Римантас Шидлаускас по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. Об этом пишет Delfi.
По сообщению Вильнюсского управления Службы спецрасследований (ССР), Шидлаускас договорился за взятку помочь с получением визы российскому гражданину. Вместе с бывшим дипломатом действовал сотрудник филиала неназванной зарубежной фирмы. В данный момент проводится досудебное расследование.
Задержанным в рамках расследования гражданином России оказался Ринат Насыров, на тот момент управлявший контрольным пакетом акций «Нового промышленного банка».
По данным Центробанка России, кредитную организацию лишили лицензии 3 августа 2018 года из-за проведения сомнительных транзитных операций, отмывания денег и финансирования терроризма.
Шидлаускас проработал в литовском МИД до 2008 года, последние шесть лет службы был послом в России. С 2009 года возглавляет Ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел.
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Комментарии
Прибалтика , Происшествия , МИД , Новый промышленный банк , Литва
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