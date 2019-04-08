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Нил Ушаков отверг выдвинутые ему обвинения в мошенничестве 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
Фото: ТАСС
Требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце оценить деятельность отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова на предмет мошенничества безосновательны. Об этом в понедельник заявил Ушаков.
"Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например, для школьников является мошенничеством, то трудно что-либо еще к этому добавить, — написал политик в своем Facebook. — Человеку, который создавал партию за счет денег от игорного бизнеса, мошенничество мерещиться должно всюду. Жду обвинений в том, что бесплатные обеды в детских садах тоже приравняют к уголовному преступлению".
Ушаков пояснил, что каждый год, начиная с 2010-го года, Рижская дума расширяет круг пассажиров, которые пользуются общественным транспортом бесплатно или со значительными скидками.
"Расходы за эти перевозки, естественно, компенсирует Рижская дума, — сказал Нил Ушаков. — Это делалось и делается или в виде дотации, или в форме вложения в собственный капитал. Обе формы логичны и дозволены законом".
Ранее 8 апреля Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии обратилось в правоохранительные органы республики с просьбой оценить деятельность отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова на предмет мошенничества и бездействия государственного должностного лица. Глава ведомства Юрис Пуце также еще раз подчеркнул, что решение об отстранении Ушакова от должности мэра Риги не было политическим, поскольку обнаруженные Минрегионов нарушения являются очень серьезными и были совершены неоднократно.
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Прибалтика , В мире , Латвия , Рига
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