«Столько нацизма, сколько разрешат»: как вхождение ультраправых в правительство Эстонии может повлиять на её политику

Центристская партия Эстонии заключила соглашение о формировании будущего правительства страны с ультраправыми из партии EKRE и националистическим движением «Отечество». Об этом сообщают местные СМИ. Ранее переговоры c радикалами, которые не скрывают своих ксенофобских и антироссийских взглядов, осудили ряд политиков как в Эстонии, так и за рубежом. Мандат на формирование кабмина пока находится в руках конкурентов блока центристов и националистов, но, по оценкам политологов, у коалиции больше шансов сформировать правительство. На этом фоне президент страны Керсти Кальюлайд решилась на поистине «революционный шаг» — вскоре она прилетит в Москву, чтобы впервые за восемь лет переговоры с российским лидером. Однако, как отмечают аналитики, кардинальной смены внешнеполитического курса прибалтийского государства ждать не стоит.

Ультраправая Эстонская консервативная народная партия (EKRE) может войти в состав кабинета министров Эстонии. Об этом сообщила Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR). По её данным, EKRE, ещё одна националистическая партия «Отечество» (Isamaa), а также правящая ныне Центристская партия достигли соглашения о распределении министерских должностей в будущем коалиционном правительстве.

Также был распространён текст коалиционного договора трёх политических сил, который стал результатом переговоров, продолжавшихся с 12 марта.

По итогам прошедших 3 марта парламентских выборов в Эстонии наибольший процент голосов получила оппозиционная праволиберальная «Партия реформ» — 28,9%. Однако набравшая 23,1% Центристская партия отвергла предложение победителей сформировать коалицию и вместо этого решила объединиться с националистами: EKRE, набравшей 17,8% голосов, и «Отечеством», которое поддержали 11,4% избирателей. На последнем месте по итогам выборов оказались социал-демократы с 9,8% голосов.

Как отмечает Sputnik Эстония, в новом правительстве центристам достанутся портфели министров экономики и инфраструктуры, образования, социальных дел и государственного управления. В свою очередь, лидер EKRE Март Хельме станет министром внутренних дел. Его сын Мартин — министром финансов. Также ультраправые получат посты министров внешней торговли, сельской жизни и окружающей среды. В свою очередь представители «Отечества» возглавят ведомства по делам народонаселения, обороны, иностранных дел и юстиции.

Заложили базу

Формирование коалиции центристов с националистами, особенно EKRE, ещё в прошлом месяце вызвало протесты как в самой Центристской партии, так и за рубежом. Против союза выступили 4 из 17 членов правления центристов, а один из руководителей партии Раймонд Кальюлайд даже заявил о выходе из её руководящего органа, а позже и вовсе покинул партию. Своё решение он объяснил тем, что, заключив союз с EKRE, центристы предали интересы русскоязычных избирателей. Ранее именно Центристская партия, в отличие от реформистов, считалась наиболее лояльной к этой части населения.

В свою очередь, руководитель фракции ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу) в Европарламенте Ги Верхофстадт направил письмо в адрес премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса с призывом не допустить того, чтобы в правительстве оказалась радикальная партия, «напоминающая фашистские режимы в Европе».

Критика EKRE основывается на её репутации. Март и Мартин Хельме неоднократно высказывались о представителях русскоязычной общины Эстонии в пренебрежительном ключе. Так, Хельми-старший заявлял, что русские создают «дополнительные риски» для безопасности государства.

Молодёжное движение EKRE «Синее пробуждение» под похожим предлогом предлагало ограничить русскоязычных жителей в правах, запретив им занимать должности, которые подразумевают допуск к гостайне. Как сообщали эстонские СМИ, руководителю внешнеполитического отдела этой структуры, депутату парламента Руубену Каалепу однажды ограничили вход в бар Zavood в городе Тарту за восхваление в нетрезвом состоянии Третьего Рейха и Адольфа Гитлера.

EKRE выступает за ликвидацию образования на русском языке и занимает непримиримую позицию по отношению к России в области внешней политики. Одним из наиболее громких выпадов со стороны партии за последний месяц стали заявления Хенна Пыллуааса — заместителя председателя EKRE, ныне спикера эстонского парламента, потребовавшего от России в начале марта «вернуть» Эстонии находящийся напротив Нарвы Ивангород. EKRE не признаёт современную российско-эстонскую границу и выдвигает претензии на часть Псковской области.

Вторая националистическая партия, участвовавшая и в предыдущей правительственной коалиции, — «Отечество» — имеет не столь одиозную репутацию и даже входит в состав правоцентристской Европейской народной партии. Однако и в её рядах хватает неоднозначных деятелей. Так, главный претендент на пост министра иностранных дел Эстонии — Урмас Рейнсалу — активно лоббирует идею взыскать с России компенсацию за якобы нанесённый ущерб во время «советской оккупации».

«Isamaa — в чистом виде криптофашисты, которые заложили теоретическую базу радикального эстонского национализма и проторили дорогу более радикальным структурам, как раз таким как EKRE», — отметил в интервью RT правозащитник и политолог из Эстонии Сергей Середенко.

Два сценария

Как отмечает Deutsche Welle, создание правительственной коалиции центристов и националистов разрушает и без того призрачные шансы лидера «Партии Реформ» Каи Каллас занять пост премьер-министра, хоть её партия и получила большинство голосов по результатам выборов в парламент.

Помимо реформистов, единственной силой, не охваченной новым коалиционным соглашением, остаются социал-демократы. Но союз с ними не обеспечит Каллас поддержки большинства депутатов эстонского парламента.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала «реформистам» добро на попытку формирования правительства. Если в течение 14 дней Кая Каллас не сможет добиться поддержки большинства депутатов парламента, это право перейдёт к её соперникам.

Как отмечает Сергей Середенко, Каллас вряд ли сможет реализовать в эти сроки мандат на формирование правительства. Однако, предупреждает эксперт, радикалы «могут прокатить центристов» при голосовании в парламенте, чтобы провести новые выборы. А на них с высокой долей вероятности могут усилить свой вес как националисты, так и «Партия Реформ». В таком случае после перевыборов радикалы снова могут вернуться в правительственную коалицию, но уже в союзе с «реформистами».

«Единственное, что может удержать EKRE и реформистов, — это отсутствие денег на новую предвыборную кампанию», — считает эксперт.

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил в беседе с RT, что какой бы сценарий ни был реализован, вхождение ультраправых в эстонское правительство — лишь вопрос времени.

«Правые идеи и национализм в радикальной форме доминируют в Эстонии. И этот крен будет усиливаться и в других странах Балтии», — уверен Вардомский.

Повод для беспокойства

Ранее депутат Раймонд Кальюлайд, покинувший Центристскую партию в знак несогласия с включением в коалицию EKRE, заявил, что новое коалиционное соглашение центристов и правых должно «обеспокоить» русскую общину.

Одним из наиболее резонансных вопросов, связанных с будущим русскоязычной общины Эстонии, как и в других странах Балтии, является образование на русском языке. Националисты, вошедшие в правительство, выступают резко против двуязычия в школах и даже детских садах. Как считает Кальюлайд, из текста договора о создании коалиции следует, что «решили всё же перейти на эстоноязычное образование, но письменно прямо об этом не говорят».

По словам Леонида Вардомского, именно в образовательной сфере будущее правительство центристов и националистов, скорее всего, «ужесточит и подкрутит гайки». Впрочем, как констатируют эксперты, и другие эстонские политические силы также намерены двигаться в этом направлении. За перевод образования на эстонский язык выступает «Партия Реформ», да и действующий президент Керсти Кальюлайд, выступая 4 апреля на открытии первой сессии нового состава парламента, заявила о необходимости ухода от «двуязычной школьной системы».

По словам Сергея Середенко, для того, чтобы вхождение ультраправых в правительство Эстонии могло как-то повлиять на права русскоязычных, «они должны эти права иметь, а их, по сути, нет».

Как сообщает Delfi, по данным переписи 2011 года русские составляли более четверти населения Эстонии, где в общей сложности проживали более 1,2 млн человек. Однако у значительной части русскоязычных до сих пор нет статуса гражданина. Таким образом, у них нет и права выбирать парламент страны и влиять на власть. По данным Министерства внутренних дел Эстонии, на 1 января 2018 года число лиц с неопределённым гражданством в стране составляло 77 268 человек.

По мнению экспертов, единственное, что ещё сдерживает усиление праворадикальных тенденций в действиях эстонской власти, — ограничения, накладываемые союзниками Таллина по ЕС и НАТО.

«Эстония — это не суверенная держава, поэтому у нас будет столько нацизма, сколько разрешат», — утверждает Середенко.

«Революция во внешней политике»

Процесс формирования нового эстонского правительства на основе союза центристов с националистами совпал с анонсом первого за последние 8 лет визита в Россию президента этой страны. Сначала об этом сообщила непосредственно Керсти Кальюлайд, а позже соответствующий запрос со стороны Эстонии подтвердили и в России. 18 апреля эстонский лидер прибудет в Москву, где проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Однако спикер парламента Хенн Пыллуаас осудил Кальюлайд за намерение посетить Москву, назвав Россию «агрессором». С критикой выступили и представители других политических партий, в том числе реформисты и социал-демократы. Однако нашлись и политики, которые увидели в визите Кальюлайд шанс на нормализацию отношений России и Эстонии. Так, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар, комментируя сожжение в России более 70 т санкционной эстонской кильки, заявил, что президент Эстонии могла бы обсудить с Путиным вопрос снятия санкций и контрсанкций, наносящих ущерб эстонской рыбной промышленности.

«Визит президента Эстонии в Россию — это революция во внешней политике Таллина», — считает Сергей Середенко.

По его словам, затянувшиеся переговоры о коалиции между центристами, EKRE и «Отечеством» в чём-то даже поспособствовали организации этой встречи. Президент воспользовалась сложностями в формировании нового правительства, поскольку «в нормальной ситуации её из страны бы не выпустили», утверждает Середенко.

В то же время, по мнению политолога, вряд ли по итогам переговоров Кальюлайд и Путина стоит ожидать серьёзных изменений в курсе Таллина относительно России. «Внешняя политика Эстонии крайне неповоротлива», — отмечает политолог.

По словам Вардомского, президент Эстонии имеет, скорее, символические полномочия, а с правительством, в котором министерские посты будут заняты национал-радикалами, вряд ли стоит ожидать нормализации отношений с Москвой.