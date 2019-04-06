Предрекли войну? ZDF рассказал о вторжении России в Эстонию

Немецкий журналист Клаус Клебер в эфире выпуска новостей на телеканале ZDF заявил, что Россия вторглась в Эстонию, а американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками пытается изгнать с территории прибалтийской республики российских военных. Правда, после этого он признал, что это «неправда», а лишь «реалистичный образ». Этот телеканал уже не первый раз распространяет сомнительную информацию о России.

Ведущий телеканала ZDF Клаус Клебер в эфире выпуска новостей заявил о «вторжении» России в Эстонию.

«Американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляются к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил, которые вошли туда, как несколько лет назад в Крым», — сказал он.

Но после этого он попросил зрителей не беспокоиться. «Это неправда. Просто образ. Однако вполне реалистичный», — отметил Клебер.

Ведущий отметил «сдерживающую» роль НАТО. Журналист уверен, что мир на Европейском континенте обеспечивает именно альянс. По словам Клебера, организация олицетворяет «беспрецедентную историю успеха», но на сегодняшний день она «ослабла», как никогда прежде.

Недавно в Эстонии уже заявляли о подготовке к военным действиям. 20 февраля глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что характер оборонных расходов страны свидетельствует о подготовке государства к войне. Такой вывод он озвучил на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

«Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне. То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, это <…> подготовка к войне», — заявил он. Это «не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны», отметил Сальм. Он назвал необходимым получить как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи от каждого инвестированного в оборону цента.

Он не уточнил, с кем именно планирует воевать республика, но политики стран Балтии регулярно заявляют, что «угрозу» для них представляет именно Россия. Их недовольство вызвано, в том числе, проведением военных учений у западных границ страны.

В Москве, в свою очередь, заверяют, что у России нет намерений нападать ни на одно из государств НАТО или на какую-либо другую страну. Как отмечал сенатор Алексей Пушков, политики балтийских республик знают, что никакой «российской угрозы» не существует, но при этом специально «торгуют вымыслом», поднимая свой вес в Североатлантическом альянсе.

Хотя это осознают и в НАТО. В марте прошлого года руководитель военного комитета альянса генерал Петр Павел заявил, что утверждения об агрессии России в отношении стран Балтии не имеют под собой никаких оснований.

«Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин «агрессия» применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран», — ответил он на просьбу представителя одного из американских СМИ прокомментировать «агрессию» России в отношении Балтии.

Генерал обратил внимание, что наблюдался «рост напряженности в регионе», но «вторжения на территорию стран Балтии и даже в их воздушные пространства» не происходило.

«Все, что у нас имеется в регионе, — это возросшее военное присутствие, увеличенное число учений, вылетов дальней авиации, более активное использование разведки, но я бы это агрессией не назвал», — пояснил Павел.

Что касается ложной новости, прозвучавшей в эфире телеканала ZDF, это не кажется удивительным, так как это СМИ уже не раз распространяет сомнительные материалы про Россию. В феврале 2017 года там вышел документальный фильм, в котором говорилось, что российские спецслужбы отправляют в Европу агентов из Чечни, чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

Основой кинокартины стало интервью с неким человеком, представленным бывшим полковником ФСБ, который переехал в Германию. «Бывший полковник секретной российской службы ФСБ знаком с методами, а также с генералами, несущими ответственность и реализующими планы Кремля по дестабилизации Запада с помощью агентов. В течение 20 лет он служил российскому государству, находясь на втором плане. В конце концов он сбежал из России», — указали в аннотации к фильму под названием «Холодная война Путина».

Интервьюируемый заявил, что российские спецслужбы якобы направляют в Германию выходцев из Чечни под видом беженцев, но на самом деле они являются частью российской агентурной сети за рубежом. По его словам, эти люди добывают информацию о потенциальных террористах в мусульманских диаспорах в ЕС, а также участвуют в акциях протеста.

В фильме говорится, что этот мужчина назвал телеканалу свое настоящее имя и продемонстрировал документы, якобы подтверждающие, что он являлся высокопоставленным сотрудником ФСБ, но документы при этом не показаны.

За два года до этого на этом телеканале продемонстрировали еще один скандальный «документальный» фильм о российском добровольце в Донбассе. Вскоре после его выпуска выяснилось, что в кинокартине принимающего участие в конфликте на востоке Украины россиянина сыграл безработный житель Калининграда Юрий Лабыскин. Телеканал «Россия» нашел 27-летнего Лабыскина и взял у него интервью, в котором он рассказал, как проходили съемки «разоблачительного» сюжета немецких СМИ.