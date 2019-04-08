Новая угроза Прибалтике: кебаб не понимает по-латышски

В последнее время в рамках солидарности с Евросоюзом Латвии , как грибы, стали появляться заведения недорогого общепита, которые обслуживают недорого одетые, откровенно не латвийские неграждане. Патриоты бьют в колокола.

Давайте начистоту — все мы любим чистоту. Кто-то часто, кто-то еще чаще. Поговаривают, что женщины ее любят еще больше. Говорят, что когда женщина наводит порядок, она чувствует себя Создателем. Психотерапевты утверждают, что одним из распространенных сдвигов фазы крыши прекрасного пола является как раз тема чистоты. Правильно и логично: кому как не прекрасному полу заботиться о том, чтобы пол был чист и прекрасен. Поскольку чистота, тем более идеальная, всегда временна, подсознательно хочется, чтобы она просуществовала подольше, поэтому в первые часы воцарившегося порядка мы болезненно реагируем на тех, кто по несознательности хочет его нарушить.

Латвия, оказавшись хозяйкой своих земель, по-хозяйски взялась наводить порядок. Раньше дом был заставлен какой-то советской дрянью в виде фабрик и заводов, от которых нужно было быстро избавиться. Под одобрительные взгляды новых европейских друзей было решено вынести все, что представляло ценность. Аккуратные домики, дорожки и сосенки рисовали картину безобидного и безбедного существования. Лет через десять, правда, стало очевидно, что сосенки и домики — это хорошо, но совершенно не приносит деньги в бюджет. Поэтому пришлось стать содержанкой и найти папика в виде Брюсселя.

Чтобы порядок был совсем новым, выбросив старую мебель, не мешало бы выбросить и старого мужа. Это, конечно, сложнее. Закатав рукава, страна принялась решать и эту социальную проблему — избавляться от совков и прочей нелатышскоговорящей массы. Ввели целую систему на запрет пагубного для страны языка прошлого имперского и стали двигать в массы язык государственный. Сначала в структурах, потом в бизнесе, теперь добрались до образования. Прописали в конституцию, что государство Латвия — это государство для латышей. И их языка. К языку даже специальный орган соорудили — центр Госязыка. Если что не так — туда. В общем, создали все условия, чтобы а) латыш чувствовал себя хорошо, б) нелатыш чувствовал себя плохо, в) нелатыш хотел стать латышом.

И вот тут что-то как-то не совсем гладко пошло. Если с пунктом "б" — порядок, пункт "в" — плохо, но частично полз, то с пунктом "а" получилось совсем на троечку. Но самое плохое в том, что появился непредвиденный пункт "г": латыши, которые захотели стать нелатышами. И каждый год эти граждане, вспоминая добрым государственным словом любимую страну, почему-то покидают этот новый порядок, предпочитая старый, но чужой.

И вот, когда чистота стала приятно радовать глаз, когда русские школы и садики — эти вечные источники крошек на полу и прочей грязи — по-умному перевели на правильный стандарт, вдруг пришла беда, откуда не ждали. В центр по правам латышскоговорящего человека стали поступать жалобы на кебабные, которых в рамках европейского мультикультурализма расплодилось богато. А там… какие-то слишком откровенные нелатыши, которые говорят на государственном языке, а продолжения его не знают. Да и как говорят… кроме "извините, пожалустафам", а дальше — хотите знать больше, переходите на доступный английский. Журналисты тревогу забили, расследование целое устроили, чуть до полиции не дошло.

Неприятно, что чистота нарушена. Обидно, что только-только, и тут на тебе — прям по помытому. Еще и недочищенные русские злословят. Нехорошие сигналы идут и сверху от своих. Мол, чистота чистотой, но скоро в доме жить будет невозможно — некому. Надо двери открывать, гостей впускать. Сердце патриота в замешательстве. Гости — это всегда грязь со двора, пыль и бардак. Все с ног на голову. Так за чистоту боролись, что у многих это стало навязчивой идеей. И что теперь делать? К психотерапевту не хочется.