Десятки миллионов евро: За что уволили «русского мэра» Риги

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Стали известны подробности увольнения «русского мэра» Риги 

Lenta.ru 1 час назад
Мэр Риги Нил Ушаков передал свои полномочия вице-мэру Олегу Бурову за день до увольнения. Об этом сообщает LETA со ссылкой на источники.
По данным собеседника агентства, Буров будет исполнять обязанности мэра Риги вплоть до выборов в Европарламент, которые состоятся 25 мая.
Как уточняет ТАСС, Ушаков считает свою отставку «противоправной и непрофессиональной». По мнению бывшего мэра, его увольнение — это месть политиков, проигравших выборы в Рижскую думу два года назад. Ушаков намерен обжаловать решение об отстранении в суде.
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце, который отправил Ушакова в отставку, заявил, что готов к судебному разбирательству с политиком и уверен в своей победе. По его словам, бывший мэр допустил «очень существенные» нарушения в работе и никак не объяснил происходящее.
Пуце отметил, что действия Ушакова нанесли местному самоуправлению ущерб в несколько десятков миллионов евро.
«Если перевести эти деньги на детские сады, то в Риге не было бы туда очередей, они были бы доступны для всех рижан», — сказал министр.
Решение об отставке Ушакова появилось в пятницу, 5 апреля, в официальном правительственном вестнике. Его лишили полномочий за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов». Ушакова подозревают в коррупционных нарушениях, связанных с деятельностью муниципального предприятия Rīgas satiksme («Рижское сообщение», отвечает за транспорт), где он является акционером.
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Прибалтика , Видео , В мире , Нил Ушаков , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Рига
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