Мэр Риги Нил Ушаков оспорит свою отставку в суде

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Известный своей деятельностью по защите русскоязычного населения, Ушаков давно подвергался давлению со стороны латвийских властей. Оппоненты же обвиняют его в коррупции при закупке общественного транспорта для нужд города. Экс-мэр заявил, что обжалует отстранение от должности в суде, поскольку считает, что оно противоправно.

Мэр латвийской столицы Нил Ушаков был снят с поста за «неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов». Как отмечается, такое решение принял министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце, передает ТАСС.

Ушаков занимал должность градоначальника Риги 10 лет. Последнее время он испытывал давление в связи с обвинениями его в коррупции. Сам Ушаков все это время утверждал, что его «совесть чиста».

Политик намерен обжаловать отстранение от должности в суде.

По словам Ушакова, решение о его отставке является «абсолютно противоправным и непрофессиональным». Он также выразил мнение, что оно принято из соображений «мести» со стороны его политических оппонентов, которые проиграли выборы в рижскую думу.

«Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все беззакония», — сказал Ушаков.

По закону мэр Риги может оспорить решение властей в течение месяца.

В конце марта Ушаков подал судебный иск против оппозиционного депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса, который ранее обвинил его в коррупции. Ушаков требует взыскать с парламентария €400 и обязать его принести публичные извинения.

В январе в офисе и резиденции Ушакова 30 января прошли обыски латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB). Следственные действия проходили в рамках расследования дела о взятках в связи с поставками в Ригу городских троллейбусов из Польши. Конкурсами на поставку занималась компания Rigas satiksme в 2013-2016 годах. Долей в этом предприятии владел и сам Ушаков.

Восемь человек, подозреваемые в сокрытии дачи взятки, были задержаны. Все члены правления компании ушли в отставку, а деятельность предприятия была приостановлена. В рамках расследования еще в конце прошлого года были проведены обыски в рижской думе.

Комментируя новости об отставке Ушакова, депутат сейма Латвии Регина Лочмеле-Лунева заявила, что публикация решения об отставке мэра Риги Нила Ушакова ночью является «унизительной».

«Их цель — не просто унизить Ушакова. Их цель — унизить всех, кто за него голосовал», — считает Лочмеле-Лунева. По ее словам, «трусливые» министры специально объявили об отставке Ушакова ночью.

Нил Ушаков — один из популярных в Латвии русскоязычных политиков. В прошлом журналист, прекрасно владеющий латышским, он добился немалых успехов на своем посту и активно развивал городскую инфраструктуру. Горожане неоднократно собирались на митинги в его защиту, требуя от властей оставить мэра в покое.

«Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский… Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей и русских, потому что они — моя семья», — так мэр Риги объяснял, почему в его поддержку в латвийской столице собираются митинги.

В 2018 году партия Ушакова — «Согласие» — показала хорошие результаты на выборах в парламент страны, получив 25 мест в парламенте. «Согласие» знаменито тем, что активно выступает относительно поддержки русского языка и русскоязычного населения в Латвии.

В 2016 году сам Ушаков был оштрафован Центром государственного языка Латвии за использование русского в соцсетях. При этом политик неоднократно высказывался о важности сохранения теплых отношений с Россией. Он заявлял, что, как мэр Риги, старается поддерживать «положительный политический климат».

«Глядя на геополитическую обстановку, на кризис в отношениях между Европой и Россией, можно сказать, что что бы ни происходило между Латвией и Россией, между Европой и Россией, между Западом и Россией, отношения между Ригой и Москвой всегда оставались на очень высоком и хорошем уровне», — говорил Ушаков в своем интервью ТАСС.

Известно также, что мэр Риги является противников антироссийских санкций.