Нил Ушаков обжалует в суде свое отстранение от должности

Нил Ушаков , отстраненный от должности председателя Рижской думы, назвал в пятницу решение о своей отставке противоправным и непрофессиональным и намерен обжаловать его в суде.

"Первое, что мы видим, что те, кто в 2017 году проиграл выборы в Рижскую думу, теперь пытаются отомстить, — заявил он в интервью телеканалу LNT в пятницу. — Данное решение — абсолютно противоправное и непрофессиональное".

Ушаков добавил, что обжалует свое отстранение в суде.

"Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все те беззакония, которые, подписав это распоряжение, совершил министр [охраны среды и регионального развития Юрис Пуце]", — добавил Ушаков.

По словам Нила Ушакова, исполнять обязанности мэра Риги с пятницы будет вице-мэр Олег Буров.

Отстранение мэра Риги

В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги Нила Ушакова. В распоряжении были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с рижским транспортным предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Нил Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала Rigas satiksme. Как указывается в распоряжении, в течение тридцати дней после опубликования оно может быть обжаловано в суде.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в офисе и дома у мэра Риги в рамках уголовного дела, связанного с предприятием городского общественного транспорта Rigas satiksme, вокруг которого в конце прошлого года разразился коррупционный скандал. Сам градоначальник заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний. По его словам, никакой процессуальный статус к нему не применим и подозрений в отношении него не высказано. Латышские националисты потребовали отставки Ушакова, однако политик сохранил свой пост.

После этого Пуце заявил, что Минрегионов начало проверку работы Рижской думы. 21 марта ведомство сообщило, что проверка завершена и выявлен ряд возможных нарушений законов, а мэру Риги в течение семи дней было необходимо дать свои разъяснения по этому поводу. Согласно местному законодательству, глава Минрегионов имеет право уволить мэра города или инициировать роспуск Рижской думы. Сам Ушаков ранее неоднократно заявлял, что в случае если будет принято противоправное решение о его отстранении от должности, он оспорит его в суде.