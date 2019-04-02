Интеграция «незалежных» по-прибалтийски. Неожиданные результаты выборов

После просветления Украины до степени "безвиз" в Прибалтике стали концентрироваться "щирые" пилигримы. И в прошлое воскресенье во всех трех странах украинцы выбирали единого президента. В итоге в каждой стране выбрали своего.

Детей вот вроде учат одинаково. Иногда настолько, что, кажется, взгляду зацепиться не за что — терракотовая армия, хоть тестами проверяй, хоть линейку бери. Но почему-то из одинаковых детей вырастают разные взрослые. Иногда совершенно. Украинцы чувствительны к сравнениям. Иногда ранимы. Когда их в России называют младшими братьями — это одно, ибо Россия бесит до мурашек. Когда европейцы их считают братьями нашими меньшими — это до тех же мурашек приятно, аж жуть.

Ныне украинцы в Европе — словно дети малые. Все им интересно, всюду ползают, все норовят в рот засунуть. Учатся говорить, смотрят на взрослых, с интересом слушают, что им говорят. Всюду их обучают европейским премудростям, смотрят сверху и улыбаются, как улыбаются умудренные взрослые при взгляде на малышей.

В Прибалтике просветлению "гiдностi" далеких, но идейно близких соседей обрадовались. Там давно стало не хватать рабочих рук. А тут как раз подоспели теплые неприхотливые украинские ладошки. Понаехали тут. Понимают язык оккупантов, при этом понимают, кто тут хозяин. Прибалтийцы вчера сами детьми были, так же ходили с галстуками и барабаном строем перед европейской дланью. Конечно, хочется опытом поделиться и кого-то поучить. В общем, все довольны.

И вот пришли выборы вождя нации "смерть врагам". Вроде результаты получились хорошие, но совершенно разные во всех трех республиках. В Литве выборы выиграл Порошенко. Ну, тут все правильно. Во многом благодаря его мудрой политике, литовец в сапогах теперь имеет батрака в лаптях. Литва вместе с Порошенко укрепляла лучшую армию континента. И неплохо было бы, чтобы добрые традиции идти вместе одним шляхом были бы продолжены.

В Латвии — чуть хуже. Выиграл выборы Зеленский. Неприятно, но объяснимо. Он бывал в этой стране больше других кандидатов. Все время выступал. Известная шутка про сравнение Украины с порноактрисой тоже прозвучала в Латвии. На берегах Рижского залива любят молодцев неместного разлива. И особенно любят — не выделяться. Украина в основном за Зеленского? Ну так и мы тоже.

А вот в Эстонии что-то совсем сломалось. Там выборы бойко выиграл Бойко. Вот вы объясните, что общего у Эстонии и Донбасса? А посмотрели на бюллетени граждане одинаково. Тут, конечно, надо разобраться, в чем дело. Может, чем дальше от Киева, тем более бойко голосуют граждане? Как так вышло, что Эстония в оппозиции курсу интеграции Киева? Уж не местные ли ватники тут руку приложили? Странно получается — учат украинцев во всех странах одному и тому же, а результаты получаются разные. Смех, да и только.