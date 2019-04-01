Премьер Эстонии подаст в отставку 4 апреля

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подаст в отставку в связи с формированием нового кабинета министров на первом заседании нового созыва Рийгикогу (парламента) 4 апреля. Об этом в понедельник сообщило Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

"На первом заседании Рийгикогу премьер-министр выступает с заявлением об отставке правительства, — говорится в сообщении. — Премьер-министр делает заявление устно перед Рийгикогу и извещает об этом президента. Правительство продолжает работать до вступления в должность нового состава правительства". Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд созвала первое заседание Рийгикогу XIV созыва на 4 апреля.

Как указано в сообщении, в течение двух недель с момента отставки правительства президент Эстонии назначает кандидата в премьер-министры, которому поручает сформировать новый кабинет. В течение 14 дней с этого момента кандидат в премьеры должен выступить перед Рийгикогу с докладом об основных принципах формирования нового правительства. По итогам доклада депутаты открытым голосованием простым большинством голосов примут решение о том, предоставить ли данному кандидату полномочия сформировать кабинет.

Если указанный кандидат заручится мандатом Рийгикогу на формирование правительства, он должен в течение семи дней после этого представить президенту свой состав правительства, который президент утверждает в течение трех дней. Затем формирующие правительство партии подписывают коалиционный договор, а само правительство принесет присягу Рийгикогу.

Если же кандидат в премьеры либо не получит поддержку в Рийгикогу, либо не сможет сформировать правительство, президент в течение семи дней выдвигает своего второго кандидата в премьеры. Если создать правительство не удается и ему, своего кандидата в двухнедельный срок выдвинет парламент — в противном случае глава государства провозглашает внеочередные выборы.

На выборах в 101-местный парламент 3 марта победу одержала Партия реформ, получив 28,9%, что дает ей 34 мандата. Центристская партия Эстонии получила 23,1% (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии — 17,8% (19 мест), партия "Отечество" — 11,4% (12 мандатов), Социал— демократическая партия Эстонии — 9,8% (10 мандатов). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.