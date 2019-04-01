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В Литве объявили себя «донором Советского Союза» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Сотрудница «Центра геноцида жителей Литвы и сопротивления» Вида Комичене заявила, что во времена Советского Союза республика была донором общесоюзного бюджета. Об этом сообщает портал «15min.lt».
Комичене сообщила, что в ходе расследования, проведенного сотрудниками центра, удалось обнаружить документы, которые подтверждают, что денежный отток из республиканского бюджета якобы на несколько миллиардов рублей превышал дотации. «Были ли мы на содержании? Руководствуясь финансовыми документами нашего исследования — нет», — сказала она.
Заявления о том, что Литва находилась на дотациях из общесоюзного центра, Комичене назвала «российской пропагандой».
В августе 2018-го Эстония и Латвия заявили о праве потребовать у России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Страны напомнили, что важно сохранить память о человеческих потерях, понесенных в это время.
Правительство Латвии ранее оценило ущерб от «советской оккупации» в 300 миллиардов евро. Изначально сумму ущерба оценили в 185 миллиардов евро, однако позже эту сумму признали недостаточной, так как ущерб рассчитывался только в экономической сфере и не касался демографии и окружающей среды.
Эстония, Латвия, а также Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.
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Прибалтика , В мире , Литва
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