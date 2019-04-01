Дайте порулить, а то хуже будет. Эстонские «хунвейбины» рвутся к власти

Устроить в Эстонии такое, что даже акции хунвейбинов покажутся безалкогольной вечеринкой, обещают лидеры националистов, если им не дадут министерских портфелей. Все помнят, сколько людей погибло в Китае от рук хунвейбинов?..

В Эстонии продолжается процесс переговоров о формировании коалиции, которые ведут между собой представители Центристской партии, партии "Отечество" и консерваторы из EKRE. Коалиция эта весьма странная, пытающаяся соединить в себе то, что прежде казалось несоединяемым. Даже в кошмарном сне нельзя было себе представить центристов, позиционировавших себя в качестве социал-либералов, защищающих, в том числе, и интересы "некоренных" жителей страны, за столом переговоров с националистами, к каковым можно отнести и "отечественников", и консерваторов.

Похоже, что руководство всех вышеперечисленных партий на время забыло о декларируемых ими политических принципах и объединилось в неистовом стремлении к власти. Особенно туда хочется представителям консерваторов, которые значительно увеличили свое представительство в парламенте и теперь мечтают о его конвертации в посты министров.

Члены этой партии исповедуют крайнюю степень национализма и говорят об этом открыто. Еще в 2013 году один из руководителей EKRE Мартин Хельме высказывал мнение, что "у нашей миграционной политики должно быть одно простое правило. Если ты черный, возвращайся к себе". Теперь требования о возвращении "к себе" у консерваторов расширились и касаются не только выходцев из Африки, но и всех неэстонцев.

Этнически чистая страна — идеал, который они постараются воплотить в жизнь, и это вызывает у представителей "некоренных" национальностей весьма ощутимый дискомфорт и справедливое опасение за свое будущее. В эстонском обществе, в широком смысле этого слова, возникают протестные движения, которые пытаются обратить внимание на эту проблему и не допустить подобных политиков к власти в стране. Однако это не останавливает консерваторов, и они готовы на крайние меры, чтобы показать не словом, но делом, на что способны.

Так, в эфире одной из эстонских радиостанций руководители EKRE отец и сын Хельме заявили, что если они не войдут в правительство, то стоит готовиться к народным волнениям. Мартин Хельме, который любит образные сравнения, предположил, что в этом случае демонстрации хунвейбинов покажутся безалкогольной вечеринкой по сравнению с тем, что сторонники EKRE устроят на улицах.

Вероятно, дело не ограничится факельными шествиями и митингами, к которым эстонская столица уже привыкла.

"Если нам все испортят, то мы бросим спичку в бочку с порохом… В этом случае ни одно глубинное государство, как и Еврокомиссия, не смогут это предотвратить. Взрыва не избежать!" — добавил Март Хельме.

Как разрешится эта непростая ситуация, мы узнаем уже в ближайшее время. А пока в Эстонии все замерло в напряженном ожидании изменений, которые приведут к непредсказуемым последствиям.