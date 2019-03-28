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Президент Эстонии совершит рабочий визит в Москву 18 апреля 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля, где примет участие в открытии отреставрированного здания посольства этой республики. Об этом канцелярия главы государства сообщила в четверг, отметив, что это будет первый визит эстонского президента в Россию с 2011 года.
Как сообщил советник президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг, одна из целей визита состоит в том, чтобы отметить заслуги тех, кто "ежедневно находится в первом ряду внешней политики, отстаивая интересы Эстонии и права наших граждан".
"В Москве действует исторически первое зарубежное представительство нашего государства, и сегодня это одно из самых больших и наиболее важных посольств Эстонии, — заявил Куузинг. — Своего рода передовая линия нашей дипломатии".
По словам Куузинга, Таллин проинформировал МИД РФ о предстоящем визите главы государства, однако договоренностей о двусторонних встречах в Москве не достигнуто.
Последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году: Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге.
Посольство Эстонии находится в одном и том же здании в исторической части российской столицы начиная с февраля 1921 года, когда балтийская республика назначила первого полномочного представителя в Москве. Работы по реновации здания начались в 2016 году, их общая смета составила на тот момент 22 млн евро.
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Комментарии7
Прибалтика , В мире , Политика , Тоомас Ильвес , Керсти Кальюлайд , МИД , Москва , Эстония
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