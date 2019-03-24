«Мифотворчество в угоду русофобии»: почему страны Балтии требуют от РФ компенсации за «советскую оккупацию»

Вильнюса и Власти Прибалтийских стран намерены продолжать добиваться от России компенсации за «советскую оккупацию». Об этом сообщили министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии Янис Борданс, Эльвинас Янкявичюс и Урмас Рейнсалу на конференции в Риге. При этом они не озвучили точной суммы, хотя в 2015 году власти трёх государств оценивали «ущерб» в €300 млрд Между тем Москва неоднократно указывала на необоснованность требований Риги Таллина . По словам экспертов, у стран Балтии нет шансов получить компенсацию, поскольку для этого отсутствуют правовые основания. Аналитики также отметили, что эти государства не учитывают целый ряд исторических фактов, однако заявления об «ущербе» помогают властям поддерживать антироссийскую риторику и отвлекать внимание граждан от внутренних проблем.

Литвы и Министры юстиции Прибалтийских стран сообщили, что продолжат добиваться от России компенсации за «советскую оккупацию». Об этом главы ведомств Латвии Эстонии Янис Борданс, Эльвинас Янкявичюс и Урмас Рейнсалу заявили на прошедшей в Риге международной конференции, посвящённой возмещению ущерба со стороны России.

«Все страны Балтии многое сделали для изучения, подсчёта и оценки материального и морального вреда оккупации. Исследователи и эксперты проявили активность, и этот вопрос остаётся приоритетным в политической повестке дня. Однако в интересах правосудия нам предстоит проделать большую работу», — цитирует Янкявичюса пресс-служба МИД Литвы.

В ходе конференции делегации Прибалтийских республик представили расчёты суммы «ущерба», нанесённого «советской оккупацией». Также было определено направление дальнейших исследований в этой области. Литовское ведомство отмечает, что подсчёт потерь выполнялся «в соответствии с научно обоснованной методологией».

«Нужно постараться добиться исторической справедливости и ответственности правопреемницы СССР за причинённый ущерб. К тому же важно понять, что наша история, наши страдания, наша память и наше стремление к справедливости — это не только исторические и правовые вопросы. Это вопросы европейского и глобального уровня», — добавил Янкявичюс.

Как сообщает ТАСС, латвийский министр юстиции Борданс призвал коллег продолжить добиваться от Москвы выплаты компенсации не только за материальный, но и за «морально-этический» ущерб. В свою очередь, его эстонский коллега Рейнсалу выступил за возмещение «ущерба», якобы причинённого окружающей среде, культуре и другим сферам.

«В правах никто не ущемлял»

Представители Прибалтийских стран регулярно проводят встречи для обсуждения «ущерба», якобы нанесённого им в период пребывания в составе СССР.

Предыдущая встреча министров юстиции стран Балтии прошла в августе 2018 года. Рейнсалу и занимавший тогда пост главы латвийского ведомства Дзинтарс Расначс заявили о намерении добиваться от России выплаты компенсации в рамках механизмов ООН

Между тем прибалтийские власти ещё не завершили подсчёт суммы «ущерба». В 2015 году главы Минюста трёх республик указали в совместной декларации, что «советская оккупация» обошлась региону в €300 млрд В апреле 2016 года специальная госкомиссия Латвии по подсчёту ущерба оценила потери экономики страны в €185 млрд

Претензии к Москве Рига, Таллин и Вильнюс обосновывают якобы «насильственным» характером присоединения к Советскому государству в 1939—1940 годах. Период до распада СССР на законодательном уровне в Латвии и Литве признан «оккупацией».

В качестве ещё одного «основания» для выплаты компенсации страны Балтии называют документы международных организаций, в частности Совета Европы . Так, 25 января 2006 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию №1481 «О необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов».

Однако власти Литвы, Латвии и Эстонии не принимают во внимание множество исторических фактов, которые противоречат их официальной версии о «советской оккупации». В частности, в 1939 году прибалтийские правительства подписали соглашения с Москвой об обороне в случае агрессии нацистской Германии.

Также Рига, Таллин и Вильнюс не учитывают освободительную миссию Красной армии во время Великой Отечественной войны: в 1944—1945 годах советские войска разгромили силы местных коллаборационистов. Без внимания остаются и инвестиции СССР в восстановление и развитие послевоенной экономики Прибалтийского региона.

Напомним, в период пребывания в составе Советского Союза Литва, Латвия и Эстония считались одними из самых благополучных социалистических республик. В этих странах были построены крупные порты, разветвлённая сеть дорог, нефтепроводов и множество промышленных предприятий.

В Прибалтике, в отличие от других регионов СССР, определённая доля аграрной продукции производилась частными хозяйствами, а не колхозами. Литва, Латвия и Эстония не испытывали острого дефицита товаров широкого потребления. Помимо этого, уровень оплаты труда в регионе был выше, чем в среднем по Советскому Союзу.

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил в беседе с RT, что Прибалтика была наиболее развитым регионом СССР. Республики зарабатывали за счёт эксплуатации транспортной инфраструктуры и развития высокотехнологичных предприятий.

«Разговоры об ущербе от «советской оккупации» — это не более чем мифотворчество в угоду русофобии и новому видению исторического прошлого. В Советском Союзе латышей, эстонцев и литовцев в правах никто не ущемлял. Эти народы делали что хотели. У них были свои партийные начальники, возможность развивать науку, образование и национальную культуру», — подчеркнул эксперт.

«Беспроигрышная политическая акция»

Российские власти неоднократно заявляли, что не признают претензий Прибалтийских стран о выплате компенсаций.

Так, в декабре 2015 года председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сообщил, что этот вопрос является предметом политических манипуляций и «инструментом реализации внешнеполитических задач».

«Думаю, что любой человек, который жил в то время, согласится с тем, что три балтийские республики в составе Советского Союза всегда развивались преимущественным образом, туда вкладывали ресурсы, туда направлялись кадры. Три балтийские республики в составе СССР, безусловно, были реципиентом, а не донором, они извлекали очевидное преимущество от нахождения в составе мощного Советского государства», — приводит ТАСС слова Косачёва.

22 августа 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с термином «советская оккупация», а также с тем, что «может заходить речь о каких-то компенсациях». По его словам, странам Балтии не стоит забывать про вклад СССР в социально-экономическое развитие республик.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также считает абсурдными претензии Министерств юстиции Литвы, Латвии и Эстонии. Она подчеркнула во время брифинга 23 августа 2018 года, что позиция Москвы по этому вопросу не изменилась: требования стран Балтии не имеют под собой правовых и исторических оснований.

«Всё это вполне вписывается в общий курс на осложнение двусторонних отношений, который Рига и Таллин проводят в последние годы. Вызывает лишь сожаление, что делается это в угоду узкополитическим интересам и вопреки здравому смыслу», — отметила Захарова.

Между тем эксперты убеждены, что Прибалтийские страны ни при каких условиях не получат компенсацию за «советскую оккупацию». По словам Вардомского, Литва, Латвия и Эстония могут потребовать от России выплаты денежных средств только в судебном порядке, однако для этого отсутствуют какие-либо правовые основания.

«Как правило, компенсацию выплачивает государство, проигравшее войну. Если говорить серьёзно, то надеяться властям Прибалтийских стран не на что. Денег они не получат, но акция с политической точки зрения беспроигрышная. В сознание граждан вкладывают мысль, что при Союзе они жили хуже. Это помогает властям оправдываться за безработицу и отток трудоспособного населения на Запад», — отметил эксперт.

Как заявил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев , правительства стран Балтии осознают, что у них нет шансов получить денежные выплаты от России. Эксперт полагает, что подсчёт ущерба от «советской оккупации» не прекращается, поскольку это позволяет поддерживать антироссийский информационный фон.