Не брат ты мне. Литовский премьер обидел Латвию

Глянешь на родственные связи — хочется в церковь сходить. В том смысле, что чистая рулетка: повезет — не повезет. Это друзей мы выбираем, и то не все. Родственники достаются вместе с рождением — наследие прошлого. Кому-то, конечно, везет — успешный родственник рядом с самого детства взращивает зависть, комплексы, обостренное чувство несправедливости и веру в то, что когда-нибудь все получат по заслугам. Обратные примеры воспитывают милосердие и отзывчивость. Ну, или высокомерие и мизантропию, у кого какая природа. С отношениями тоже бывает сложно, особенно, если сразу не выяснить момент: он-то мне брат, а вот я ему кто? Лучше это понять сразу, пока в крепкие родственные не вмешаются хорошие печатные и что-нибудь недвижимое.

Бывает, что родственников уйма такая, что черт бы их побрал. Особенно если их качество — это мама дорогая. У других — мизер: мама дорогая, да и все. У латышей — второй вариант. Литовцы — и список кончился. Если чуть копнуть в родословной — так и вся недружная славянская семья. Но это не комильфо. Поэтому лучше лопату отложить и туда не лезть. Разве что издалека поухмыляться в неславянские усы, когда очередные небратья демонстрируют резус-фактор. А вот литовцев латыши любят. И идеологически — потому что у ворот Москвы стояли, да и по простым житейским — их чуть больше, торгуют чуть лучше, да и вообще, братья же.

В братской скоро выборы. Гастроли, обещания. Нынешнему премьер-министру Литвы Саулису Сквернялису кресло главы правительства поднадоело, присматривает президентское. Встретился с избирателями на литовской границе: выяснить, помнит ли кто, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем. Ему давай вопросы задавать: а вот латыши, а вот наши братья и т.д. Премьер возьми и ляпни: да не братья они нам. Так, конкуренты. Где это видано, чтобы братья мешали зарабатывать такую священную вещь как деньги?

Взял, обидел всю страну. Плюнул в душу латышским патриотам. Их успокаивали, говорили, что на правду обижаться нельзя, что в ней сила, а не боль. Но патриот — он раним, как ребенок. Поэтому на правду обижается еще больше. Горячие сразу повскакивали, припоминая всякое, что под руку вспомнилось. Мол, вы, литовцы, всегда высокомерно к нам относились. Сами забирались, а к нам снисходили. В общем, как любили, так и обиделись. И давай шуметь.

А вот этого не надо делать. Ссориться можно только тихо, чтобы восточный сосед со своей пропагандой не услышал. Пусть, гад, понятия не имеет, что у нас тут не все гладко. На виду — мы всегда любезны, всегда под ручку. Пожалуйста-мерси. Пусть ему от этой идиллии будет хуже, тем более что у него с его небратьями — ор каждый день нам на потеху.

Поняло важность ситуации внимательное ко всему совестливое сердце президента Литвы. Даля Грибаускайте воткнула в премьера шпильку: опозорил, говорит, перед всем миром! Стыдно: шторы раздвигать не хочется, в интернет выйти страшно. Патриоты успокоились — вот это другое дело, это сердце не соврет. Хоть и поговаривают, что это веление этого сердца — в этих рамках этой предвыборной. А нам в Латвии до этого дела нет — пусть перед миром не позорятся. Правда, мир как-то… не отреагировал, что ли. Даже гугл не в курсе, что там этот латыш сказал. Что? Литовец? А какая разница.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика