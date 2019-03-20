В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

Девятнадцатого марта Лепс выступил с концертом в Вильнюсе

Депутаты обратились к министрам иностранных дел и внутренних дел с предложением создать правовой механизм, препятствующий людям, связанным с "преступными группировками", въезжать в Литву.

Консерваторы предложили также включить певца в список нежелательных лиц. "Лепса в международных СМИ называют одним из любимых исполнителей русской мафии ", — пояснил свою идею депутат Ажубалис, предлагая оценивать визиты Лепса и других российских исполнителей в Литву сквозь "призму национальной безопасности".

Литовские консерваторы ссылаются на американские СМИ, публиковавшие информацию о том, что в 2013 году США запретили певцу въезд в страну, потому что он якобы входит в некую преступную группировку "Братский круг".

В 2016 году Лепсу по той же причине отказали в визе Великобритании, а мае 2018 года не пустили на гастроли в Израиль.

Григорий Лепс — заслуженный артист Российской Федерации и лауреат многочисленных конкурсов, включая World Music Awards, "Песню года" и "Золотой граммофон".

Летом у литовских консерваторов возникли схожие претензии к российскому рэперу Тимати и поп-исполнителю Филиппа Киркорову, выступавшим на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Партия консерваторов известна своей антироссийской позицией, она уже предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией" и учить студентов литовских вузов о "российской агрессии".