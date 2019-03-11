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Эстония намерена заявить права на российские земли 

РИА «ФедералПресс» + ещё 6 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) намерены поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода, с 1919 по 1940 годы входившего в Эстонскую ССР.
По мнению представителей EKRE, Ивангород должен быть включен в состав страны. Свою позицию они намерены отстаивать в составе нового парламента Эстонии.
Заместитель партии Хенн Пыллуаас заявил о планах решить вопрос с «оккупированными» Россией территориями. По его мнению, РФ должна платить за пользование Ивангородом или полностью передать его Эстонии.
При этом Пыллуаас заявил, что 50 лет страна «ждала восстановления своей независимости» и может подождать еще. Представитель Консервативной народной партии предложил провести всенародное голосование-референдум для изменения границы, пишет nation-news.ru.
Как ранее писал «ФедералПресс», праволиберальная Реформистская партия победила на парламентских выборах в Эстонии. Правительство страны сформируют еще четыре партии.
Фото: ФедералПресс/Виктор Вытольский
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Прибалтика , ФедералПресс , Ивангород , Эстония
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