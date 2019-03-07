Эстонского депутата обвинили в восхвалении Третьего Рейха

Эстония. В эстонских СМИ и соцсетях появилась информация о том, что члену Эстонской консервативной народной партии (EKRE) парламентарию Руубену Каалепу запрещено посещение одного из баров Тарту — якобы за восхваление взглядов нацистской Германии , сообщает Sputnik

Двадцатипятилетний Руубен Каалеп является руководителем внешнеполитического отдела EKRE и молодежного крыла партии под названием "Синее пробуждение" (Sinine Äratus). Особую известность молодежное консервативное движение приобрело после того, как его члены приняли участие в организации массового факельного шествия в Таллине

На состоявшихся недавно парламентских выборах Каалеп набрал 566 голосов и стал членом парламента Эстонии.

В прессе приводятся свидетельства владельца эстонского бара Zavood, согласно которым Руубен Каалеп в состоянии алкогольного опьянения беспокоил клиентов, восхвалял взгляды Третьего рейха и его ведущих деятелей, выкрикивал нацистские приветствия.

Руководство бара подчеркивает, что прославлению нацизма и разжиганию межнациональной розни в их заведении места нет.

Сам Руубен Каалеп и его соратники назвали обвинения клеветой. Об этом они сообщили на своих страничках в социальной сети Facebook.

Член правления "Синего пробуждения" Ленно Пярнйыэ пояснил, что единственный верный факт в новости — это то, что Каалеп действительно получил запрет посещать бар Zavood.

Ленно Пярнйыэ уверен, что истинной причиной запрета на посещение заведения стала успешность Руубена в политике.

Антифашистский комитет Эстонии еще в 2018 году выражал обеспокоенность ростом нацистских настроений в стране. В числе примеров упоминались факельные шествия в День независимости республики, слеты ветеранов Ваффен-СС, установка памятной таблички на доме бывшего командира дивизии СС, а также скандал со строевой песней "лесных братьев" в одной из воинских частей с призывами убивать русских "тибл" (оскорбительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии — Sputnik.).