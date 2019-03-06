Президент Латвии снова предложил легализовать детей неграждан

Президент Латвии Раймонд Вейонис планирует во второй раз подать в парламент страны законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся на территории Латвии детям неграждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которое хотят», — заявил он.

Ранее президент уже подавал в парламент страны аналогичный законопроект. Он предусматривал прекращение присвоения статуса негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.

Тогда парламент страны отклонил эту законодательную инициативу. Одной из причин стало отсутствие единой системы образования: около трети школ ведут обучение не только на латышском языке, который в республике является государственным, но и на русском.

Сейчас в Латвии проживет 224 670 неграждан из 2 095 549 населения, что составляет 10,7 процента. Большинство неграждан — этнические русские, украинцы и белорусы.