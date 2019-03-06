Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Латвии снова предложил легализовать детей неграждан 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
Президент Латвии Раймонд Вейонис планирует во второй раз подать в парламент страны законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся на территории Латвии детям неграждан. Об этом сообщает ТАСС.
«Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которое хотят», — заявил он.
Ранее президент уже подавал в парламент страны аналогичный законопроект. Он предусматривал прекращение присвоения статуса негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.
Тогда парламент страны отклонил эту законодательную инициативу. Одной из причин стало отсутствие единой системы образования: около трети школ ведут обучение не только на латышском языке, который в республике является государственным, но и на русском.
Сейчас в Латвии проживет 224 670 неграждан из 2 095 549 населения, что составляет 10,7 процента. Большинство неграждан — этнические русские, украинцы и белорусы.
Последние новости
Путин подписал закон о паллиативной помощи Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию С окончания Второй чеченской войны число терактов сократилось в 100 раз
Комментарии
Прибалтика , В мире , Латвия
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение