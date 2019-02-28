В Эстонии может появиться еще один день траура 

Глава эстонского Министерства юстиции Урмас Рейнсалу предложил отметить трагический юбилей депортации 1949 года обязательным вывешиванием траурных флагов, сообщает Sputnik Эстония.
"У нашего народа есть обязанность помнить и передать эту память дальше. Мартовская депортация стала самым масштабным актом геноцида против нашего народа в истории Эстонской Республики. Мы не должны забывать страдания этих людей. Вывешиванием флагов мы выразим солидарность с ушедшими", — объяснил министр мотивы своего предложения.
Пока проект министра проходит согласование. Если правительство примет предложение Рейнсалу, то 25 марта 2019 года государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица Эстонии должны будут вывесить флаги в качестве траурных. Все остальные могут вывесить флаги на добровольной основе.
Семьдесят лет назад, 25-27 марта 1949 года, около 21 тысячи человек из Эстонии были депортированы в Сибирь. Некоторые из них погибли еще в пути, многие не смогли адаптироваться в непривычно суровых климатических условиях.
Те, кто пережил трагедию, вернулись домой уже после смерти Иосифа Сталина и массовой реабилитации, начавшейся в 1956 году.
Четырнадцатого ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав". Были реабилитированы все репрессированные народы.
Депортация — одна из основополагающих идеологических конструкций государственной политики постсоветской Эстонии. Власти Эстонии обвиняют Советский Союз в оккупации и требуют от России признать и даже возместить причиненный ущерб. Москва неоднократно заявляла, что присоединение Эстонии к Советскому Союзу произошло в полном соответствии тогдашнему международному праву.