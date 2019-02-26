Умер Андрейс Жагарс

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Умер экс-директор Латвийской оперы Андрейс Жагарс 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Латышский актер, режиссер и предприниматель Андрейс Жагарс скончался в Риге на 61-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Самые глубокие соболезнования близким великого актера, режиссера и бывшего директора Латвийской национальной оперы Андрейса Жагарса и поклонникам его таланта в связи с его уходом в вечность!" — написал министр.
Жагарс родился в сибирском городе Черногорск 16 октября 1958 года. Через год его семья вернулась в Латвийскую ССР. Здесь он окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола, играл в театре и кино.
В 1996-2013 годы он был директором Латвийской Национальной оперы. В 2016 году вместе с солисткой балета Большого театра, народной артисткой России Илзе Лиепа он стал ведущим программы "Большой балет — 2016" на телеканале "Культура".
В июне 2017 года Жагарс был избран депутатом Рижской думы от партии "Для развития Латвии".
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Прибалтика , Видео , В мире , Андрейс Жагарс , Рига
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