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В Риге осквернили памятник Пушкину 

ТАСС + ещё 7 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель "Дома Москвы" Виолета Матвеева.
"У памятника Пушкину отпилена трость", — сказала она.
По словам Матвеевой, инцидент произошел несколько недель назад. В настоящее время "Дом Москвы" работает над тем, чтобы восстановить монумент. Сроки завершения этих работ пока не известны.
Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и пушкинского общества Латвии. Сам монумент был доставлен в Латвию из России.
В прошлом году неизвестные уже пытались отпилить трость у скульптуры, сообщает в свою очередь портал Mixnews.
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Прибалтика , В мире , Происшествия , Рига
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