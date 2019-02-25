Латвия готова жить по-московски. Литва, Польша и Финляндия — против

Евросоюзе пытаются решить вопрос перевода стрелок. Поначалу предложили всем определиться. Латвия готова принять нынешний "московский вариант". А вот соседи не согласны.

Если начальник пришел на собрание неподготовленным и ему толком нечего сказать — готовьтесь к проявлению демократии. Каждому дадут сказать, что он думает, и каждому дадут сказать, что они думают по поводу того, что думает каждый. Время будет потрачено, внимание оказано, кто-то после заседания даже почувствует его пользу, особенно те, кто менее опытен.

В Евросоюзе подняли вопрос перевода стрелок. Стоит? Или ну его? В Брюссель в последнее время летят шпильки, мол, давит на независимость стран-членов. Пугают всякими демаршами, не подпишем, не согласны, тычут пальцами в великий британский уплывающий остров. Правда, в основном это касается трех потоков — миграционного, денежного и "Северного", но и так, по мелочи, вопросов много. Поэтому в столице Европы в вопросе времени решили поиграть в демократию. Мол, вы ж хотели больше самостийности — вот и решайте сами свой временный вопрос.

Временное правительство в виде Еврокомиссии , конечно, сразу поняло, чем дело пахнет. И предложило отменить перевод стрелок, не думая и не спрашивая важное мнение всяких важных стран. Мол, а то бардак, хаос и печальный опыт строительства вавилонского небоскреба; только время на время потратим. Но поскольку вопрос не жизненно важный — решили пустить на самотек, пусть страны-члены поиграются самостоятельно.

И стройный хор евросолидарных замногоголосил. Кто влез, кто по дрова. Кому ехать, кому партейку в шашечки. Латвия поспотыкалась и согласилась с предложенным Брюсселем вариантом: перейти на московское время и больше не дергаться. Даже больше, говорят, пусть ЕС решает, а мы подпишем. Только отметьте в протоколе, что мы послушные, и когда будем делить ваши европейские деньги, учтите.

А латвийские соседи ретивые оказались. Литва, Польша и Финляндия — ни в какую. В рамках восходящих восточноевропейских трендов — выступили совместно против планов ЕС. Что это за штуки такие — московское время по образу и подобию? Что за жуть? Если русские танкисты стрелку забьют, им часы переводить не надо будет? Кому нужно оказание удобств вероятному агрессору? Это что, шутка? С таким не шутят.

Казавшийся поначалу на мази вопрос запыхтел и перестал шевелиться. Заседание продолжается. Оно затянулось и все запутались. Что ж получается, Латвия — сюда, Литва — туда? Стрелки вправо, стрелки влево? Хотите на карте Европы создать временные пятна? Тут с часами разобраться трудно, а вдруг еще кто выдумает за минутную стрелку схватиться? Например, будет время не плюс два, а плюс два и двадцать два. В рамках независимости всякое бывает, мало ли что в опьяненную свободой голову взбредет?

Нет уж, Европа, ты начальница — тебе и решать. Спасибо, мнения выслушали. Время на время потратили. Страны-члены все умные и полезные, но устраивать народное вече — только дело портить. Все равно сделают, как скажешь — это вопрос времени. Только не забудь, что Латвия в этом вопросе начальство сразу поддержала.