Как власти Латвии ликвидируют русскоязычное образование

Преподавание на русском языке в латвийских школах для нацменьшинств может стать полностью факультативным. Сообщается, что с такой инициативой выступил Государственный центр содержания образования Латвии . Ранее образовательный процесс в старших классах русских школ был переведён на латышский, а русский язык был сохранён только в качестве иностранного. Эксперты отмечают, что активная лингвистическая и культурная дискриминация русскоязычной общины в Латвии неминуемо приведёт к ещё большему оттоку населения из прибалтийской республики.

Начиная с 2020 года преподавание русского языка и литературы в латвийских школах может стать полностью факультативным — речь идёт об учебных учреждениях для национальных меньшинств. Такое предложение заложено в проекте новой модели системы образования, которую вскоре должно утвердить правительство.

Инициатива исходит от Государственного центра содержания образования Латвии. Об этом сообщило издание Delfi.lv со ссылкой на «Русское вещание LTV7». Также уточняется, что количество часов по русскому языку может снизиться в два раза.

Реформа предусматривает следующее изменение программы в старших классах: все дисциплины будут разделены на три категории: обязательные для всех учеников, углублённые, которые школьники смогут выбирать самостоятельно, и необязательные, специализированные предметы. Преподавание последних будет вестись в факультативном порядке, так как в некоторых образовательных учреждениях школьники смогут и вовсе не посещать дополнительные занятия. Кроме русского языка и литературы, к таким предметам будут относиться философия, религия, политика и право, а также астрономия.

«Мы предлагаем совсем другой взгляд на среднюю школу. Мы можем говорить и о том, что теперь часть детей будут математику знать на углубленном уровне, например», — приводит Delfi.lv слова старшего эксперта государственного центра содержания образования Павла Пестова.

В центре также подчеркнули, что уклон получаемого образования будет теперь зависеть от индивидуального выбора самого ученика.

Между тем русский язык является родным для 40% населения Латвии, в той или иной степени русским языком владеют почти все жители республики. Однако на протяжении многих лет власти проводят последовательную политику по искоренению русского языка: он постепенно выводится из системы школьного и высшего образования, а также из бытового обращения. Русский язык в Латвии имеет статус иностранного.

«Уважение другой языковой идентичности»

Эта политика латвийских властей вызывает недовольство не только в России , но и в Евросоюзе . 21 февраля комитет по культуре Европарламента обратился к главе латышского кабмина Кришьянису Кариньшу, выразив обеспокоенность по поводу планов властей республики ввести ограничения на образование на языках национальных меньшинств. В Европарламенте пришли к выводу, что система образования не может быть отделена от социолингвистического общественного контекста.

Поводом для обращения стала жалоба латвийского гражданина, который заявил, что своими действиями власти нарушают положения Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и Конвенции ООН о правах ребенка.

«Без уважения другой языковой идентичности не может быть равного достоинства граждан», — говорится в письме ЕП к главе латвийского кабмина.

Также авторы обращения напомнили Риге о резолюции ЕС о защите и недискриминации меньшинств, принятой Европарламентом год назад. Этот документ обязывает страны-участницы ЕС обеспечивать представителям нацменьшинств возможность получать образование на родном языке.

Впрочем, все призывы Европарламента пока не встречают понимания со стороны латвийских властей. Не помог скорректировать курс правительства и успех социал-демократической партии «Согласие» Нила Ушакова на парламентских выборах осенью прошлого года.

Напомним, партия, представляющая интересы русскоязычного населения, получила по итогам выборов почти 20% голосов избирателей, оставив позади политических конкурентов. Второе место заняла партия KPV LV («Кому принадлежит страна?» — RT) с 14% голосов, третье — Новая консервативная партия (НКП), её поддержали 13,6% электората.

Однако сформировать правящую коалицию партия «Согласие» всё-таки не смогла: в итоге её представители не вошли в обновлённый кабмин. Новым министром образования стала член «Новой консервативной партии» Илга Шуплинска, сменив на этом посту Карлиса Шадурскиса , заслужившего у русскоязычной общины Латвии прозвище «Чёрный Карлис». Шадурскис был одним из инициаторов мер по урезанию прав русскоязычного населения.

Впрочем, смена кадров к перелому существующего тренда не привела: в интервью радио Baltkom Шуплинска подчеркнула, что «русский язык должен развиваться в России». При этом министр признала, что в Латвии отмечается дефицит педагогов, способных преподавать на латышском языке в школах для национальных меньшинств. Однако, это обстоятельство не останавливает министерство образования от проведения намеченных реформ.

«План принят и реализуется»

Напомним, в марте прошлого года латвийский сейм принял закон о переводе обучения во всех общеобразовательных учреждениях, включая школы для национальных меньшинств, на государственный язык — латышский. Соответствующие поправки предложило Министерство образования и науки республики. При этом уточнялось, что переходный период продлится с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2021 года.

Двуязычное образование сохранится только для начальной школы. В средних и старших классах на русском будут преподаваться лишь две дисциплины: «русская литература» и «русский как иностранный язык».

Параллельно власти Латвии при помощи созданного в 1992 году Центра государственного языка выявляют «нарушителей» языковых норм. Так, в 2015 году ЦГЯ объявил о наборе «добровольных помощников», которые должны патрулировать общественные места — учреждения, предприятия торговли и транспорт. Они обязаны следить за тем, чтобы граждане преимущественно использовали латышский язык. Центр предписал сотрудникам латвийских предприятий и организаций исключить общение на русском языке не только с посетителями, но и между собой в рабочие часы.

Серьёзный скандал разгорелся в июне 2017 года, когда санкции ЦГЯ были применены против руководства пяти школ. Поводом для ограничительных мер стало использование русской речи во время выпускных балов, где присутствовали ученики, их родители и педагогический состав.

С каждым годом число случаев притеснений, которым подвергается русскоязычное население в Латвии, растёт. В июне прошлого года латвийский сейм одобрил в третьем чтении внесённый министерством образования законопроект. Этот документ запрещает преподавание русского языка даже в частных вузах и колледжах.

«Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы», — считают в Минобразования Латвии.

Русскоязычная община республики отвечает на действия властей масштабными акциями протеста. Например, в сентябре прошлого года на улицы Риги вышли порядка 5 тыс. митингующих.

Защитники русскоязычного образования стараются задействовать и юридические способы борьбы — 26 февраля Конституционный суд республики будет решать, соответствует ли полный отказ от обучения на русском языке положениям основного закона. Соответствующий иск подала партия «Согласие».

Однако эксперты сомневаются в том, что активистам удастся остановить ликвидацию русскоязычного образования.

«Все образовательные учреждения будут переведены на латышский язык и сделать тут уже практически ничего нельзя, так как план уже принят и реализуется», — пояснил в интервью RT генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Сергей Рекеда.

Он напомнил, что процесс ликвидации русскоязычного обучения властям удалось запустить не с первой попытки — сначала правящая элита пыталась сделать это в 2014 году, но тогда реформу удалось смягчить благодаря активному сопротивлению русской общины.

Как пояснил в интервью RT основатель общественного движения «Родной язык» Владимир Линдерман , главный удар по правам нацменьшинств был нанесён в прошлом году, когда были приняты поправки, полностью переводящие школы на латышский язык. Сейчас же речь идёт о дополнительных шагах — придании урокам русского языка статуса факультативов.

По мнению эксперта, возможности русскоязычной общины для того, чтобы противостоять этим шагам властей, снижаются, хотя некоторые шансы ещё остаются.

«Вопрос в том, будут ли люди протестовать против политики властей или будут просто уезжать из страны. Сопротивление, безусловно, будет, однако насколько оно будет успешным, прогнозировать сложно», — отметил Линдерман в беседе с RT.

Мотивация к эмиграции

Объявив культурную «войну» русскоязычному населению, власти Латвии фактически «подталкивают людей к эмиграции», считают аналитики. После того, как в 2007 году Брюссель распространил безвизовый режим и на латвийских «неграждан», русскоязычная молодёжь всё чаще связывает свою судьбу не с Латвией, а с другими странами ЕС. Часть этнических русских также перебираются в Россию: по статистике латвийского Управления по делам гражданства и миграции, порядка 3 тыс. русских жителей Латвии каждый год выбирают гражданство РФ.

Всё это лишь усугубляет тяжёлую демографическую ситуацию, сложившуюся в Латвии после распада СССР. Как подсчитали ранее в Еврокомиссии , тенденция на снижение численности населения Литвы и Латвии может сохраниться на протяжении ещё нескольких десятилетий. В этом случае к 2060 году в Латвии будут проживать всего около 1,4 млн человек, что почти на 30% меньше текущих показателей.

Как следует из информации международной базы статистических данных Worldometers, в настоящее время Латвия является мировым лидером по числу эмигрантов. Только за прошлый год численность населения республики сократилась на 0,98%.

Как пояснил Владимир Линдерман, русскоязычное население Латвии покидает страну, поскольку исчезает русская среда. Меньшинству очень сложно сопротивляться, и в этой ситуации люди, как правило, руководствуются преимущественно личными мотивами, отметил эксперт.

«После принятия законов, ликвидирующих русскоязычное образование, многие пакуют чемоданы. Люди теряют веру в то, что эту среду удастся отстоять для будущего своих детей. Однако цель латвийского руководства заключается в том, чтобы построить государство не всеобщего благосостояния, а «латышскую» Латвию», — пояснил Линдерман.

По мнению Сергея Рекеды, страну уже покинула самая активная и пассионарная часть населения. Отчасти именно этим и объясняется снижение числа протестных акций русскоязычной общины.

«В стране просто нет ресурса для протестов, поэтому любые новшества, предлагаемые правительством, не встречают сильного сопротивления», — считает Рекеда.

Чтобы остановить отток населения и создать комфортную среду для всех граждан, властям Латвии нужно менять всю систему экономики, что повлечёт за собой и изменения во внешней политике.