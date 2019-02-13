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Эстонцев обяжут при военном положении передать армии свой транспорт 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Департамент оборонных ресурсов и Силы обороны Эстонии выявил в частном владении около 2700 транспортных средств, которые в случае военного положения могли бы выполнять задачи государственной важности.
Как пишет издание Аccelerista, в ближайшее время эстонские владельцы этих транспортных средств получат соответствующие оповещения.
Отмечается, что речь может идти как о частных, так о принадлежащих предприятиям транспортных средствах.
Отмечается, что в мирное время в случае уничтожения или продажи транспортного средства он должен будет сообщить об этом соответствующим инстанциям.
При военном положении, владелец должен доставить транспортное средство в указанное в решении о принудительном использовании место.
Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк назвал эстонских солдат лучшими в мире.
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