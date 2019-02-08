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Литовский депутат употребил коноплю в сейме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас заявил, что выпил на рабочем месте в сейме чай с коноплей, чтобы привлечь внимание к проблемам больных, которые нуждаются в препаратах из конопли.
«Может, это и хулиганское поведение, но я не знаю, как иначе обратить внимание ответственных ведомств на юридический хаос. Самый больной вопрос — онкопациенты, нуждающиеся в помощи. Они не могут легально использовать препараты из конопли, чтобы снять боль, беспокойство, тошноту. И тут они не только должны переносить боль, но и чувствовать себя преступниками», — сказал Маяускас, передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал Delfi.
Маяускас рассказал о своем поступке в соцсетях. Он пояснил, что чай был проверен в лаборатории литовской таможни. Там было установлено, что в нем имеется запрещенное в стране психоактивное вещество — тетрагидроканнабинол, которое содержится в соцвестиях и листьях конопли.
Депутат отметил, что легально такой продукт в стране продавать нельзя, тем не менее он заверил, что приобрел его в одном из магазинов Вильнюса.
Портал уточняет, что Маяускас выступает за смягчение наказания за контрабанду и хранение небольших доз наркотиков и психотропных веществ. По тем же данным, за распитие чая с коноплей депутат может подвергнуться штрафу, аресту и лишению свободы на срок до двух лет.
По мнению Маяускаса, это наказание слишком жестоко. «Если это до сих пор нелегально, то пора легализовать. Где еще за упаковку конопляного чая ждет наказание в виде двух лет тюрьмы?» — задался вопросом депутат.
Он попросил министра здравоохранения страны пересмотреть «абсурдные законы, которыми запрещено даже в медицинских целях использовать продукцию промышленной конопли, в которой психоактивное вещество составляет лишь одну тысячную часть».
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Прибалтика , В мире , РИА Новости , Литва
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