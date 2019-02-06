Европейского министра напугала русская магия слов

Представитель Прибалтики в очередной раз развлек российское общество.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с призывом отказаться от проведения в Таллине популярной акции "Тотальный диктант".

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы перевести нашу систему образования на эстонский язык, а не узаконивать российскую мягкую политику влияния в отношении наших соотечественников. Это мероприятие исходит не из филологических, а из политических мотивов, и в такой форме оно несет идеологическую символическую ценность, которая не соответствует интересам Эстонии", — заявил чиновник.

Поводом для выступления Рейнсалу стало то, что в этом году столицей "Тотального диктанта", которая ежегодно выбирается в ходе общественного голосования, является Таллин. Именно там 13 апреля автор текста для диктанта этого года писатель и литературовед Павел Басинский зачитает свое произведение для сотен тысяч участников по всему миру.

Новости такого рода неизменно веселят отечественную публику и дают благодатный объект для оттачивания остроумия. Мол, совсем со своей русофобией с ума посходили, не только российских танков, подводных лодок, хакеров и RT боятся, но теперь уже и в диктанте с популярным детским мультиком русскую угрозу видят.

Между тем господин Рейнсалу в своей тревоге по существу абсолютно прав.

Несколько десятилетий тому назад власти Советского Союза истово боролись с "тлетворным влиянием Запада" на советский народ. Причем их усилия распространялись далеко за пределы того, в чем усматривалась дискредитация СССР и советской системы, вроде книг, фильмов или радиовещания с явно "неправильным" политическим содержанием или подтекстом.

Под ограничения, а то и под запреты попадали также и вполне невинные в этом смысле вещи: от совершенно аполитичных кинобоевиков до модных элементов одежды, от популярной музыки до тех же детских мультфильмов.

Сейчас данный подход принято считать глубоко ошибочным и сыгравшим свою роль в последовавшем крахе СССР, однако можно понять, почему советское руководство предпочло пойти по этому пути.

Советский Союз, успешно конкурируя с Западом по множеству важнейших направлений, так и не смог создать у себя в достаточной степени привлекательной модели обыденности для рядовых граждан по сравнению с тем, что тогда было принято называть западным образом жизни — комфортным бытом, минимально регламентированной общественной активностью, разнообразными развлечениями и массой приятных общедоступных мелочей. Причем к концу советского периода этот разрыв стал просто вопиющим. Ничего удивительного, что в подобной ситуации был выбран запретительный и ограничительный подход.

И вот теперь ровно на те же грабли наступает Запад в отношении современной России.

Западная пропаганда с большей или меньшей успешностью справляется с созданием для своего населения образа устрашающего российского государства, которое несет миру хаос, смерть и диктатуру. Правда, в нынешние времена информационной прозрачности эта задача становится все более нетривиальной, но в целом она решается.

Однако помимо многочисленных процессов и организаций, которые действительно так или иначе связаны с государством, Россия за последние годы породила множество инициатив и феноменов, исходящих из глубин российского общества — впечатливших, очаровавших и покоривших мир.

Общественные, гражданские, культурные или даже коммерческие проекты, будь то "Тотальный диктант", "Бессмертный полк", "Маша и Медведь" и множество иных инициатив, охватывают сотни тысяч и миллионы людей по всему миру. Вы, например, знаете, что такое Russian piping tips? А миллионы кондитеров — профессионалов и любителей — по всему миру знают. Это принципиально новые насадки для красивого отсаживания крема на торты и пирожные. Они не так давно были придуманы в России и за какую-то пару лет стали мировым хитом.

И в этих бесчисленных проектах Россия предстает доброй, умной, образованной, фонтанирующей творчеством, хранящей память о прошлом и вообще занимающейся тысячей самых разных вещей.

В результате Запад оказался просто не готов к тому, что внутренняя жизнь современной России настолько насыщенна, сложна и увлекательна, что породила явления и предметы, востребованные и за ее границами. А ведь это именно та сфера, где три десятилетия назад западный мир с разгромным счетом выиграл у СССР — и которая сыграла немалую роль в победе Запада в холодной войне.

Ничего удивительного, что ныне Штаты и Европа проецируют тогдашние события на наше время и делают глубоко идущие выводы о проявлениях "русской угрозы" в образовательных мероприятиях, детских развлечениях и культурных событиях. Ровно так же, как советские власти видели опасность растления граждан Советского Союза в джинсах, жвачках и фильмах про Джеймса Бонда

Тут интереснее другое. То, что Запад не находит иных способов противостояния этому, нежели те же, что были использованы — и доказали свою вредоносность — в СССР. Если в отношении представителей постсоветского пространства все можно списать на травму советского опыта, то о причинах все большей любви Западной Европы к методам "держать и не пущать" остается только догадываться.