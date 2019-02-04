В Эстонии призвали отказаться от «Тотального диктанта»

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник призвал отказаться от проведения в Таллине "Тотального диктанта", считая эту акцию "политикой влияния России ".

Вологда и В субботу было объявлено, что Таллин выиграл в конкурсе за право стать столицей международной акции "Тотальный диктант" в 2019 году. Кроме столицы Эстонии за возможность стать главной площадкой акции в финале конкурса боролись Ростов-на-Дону, Казань Пенза . Решение было принято вердиктом жюри на конференции в Новосибирске — на родине акции.

"Это не та новость, которой нужно радоваться, и вообще это не так невинно, как могло бы быть занятие классической чистотой русского языка. Мы в Эстонии должны сосредоточиться на том, чтобы сделать нашу систему образования эстоноязычной, а не на том, чтобы легитимизировать мягкую политику влияния России в отношении наших соотечественников. Разумно было бы отказаться от проведения этой акции в Таллине", — написал Рейнсалу в Facebook.

По мнению министра, "это мероприятие продиктовано не филологическими, а политическим мотивами". Он советует госучреждениям Эстонии оценить "связанные с этой акцией обстоятельства" и принять "необходимые меры в рамках своей конституционной компетенции".

"Тотальный диктант" ─ ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2018 году диктант написали более 220 тысяч человек в 76 странах.