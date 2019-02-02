В Эстонии в очередной раз заявили об ущербе от «советской оккупации»

Россия должна возместить Эстонии ущерб от «советской оккупации», в очередной раз заявил министр юстиции страны Урмас Рейнсалу. В день празднования 99-й годовщины подписания Тартуского мирного договора, по которому РСФСР признала независимость Эстонии, Рейнсалу заявил, что Россия нарушила этот договор и должна возместить ущерб, передает РИА «Новости» «Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб», — сказал он изданию Eesti Paevaleht. В октябре минюст Эстонии сообщал, что ущерб от «советской оккупации» составил примерно 89 млрд рублей (1,2 млрд евро). В августе минюст Эстонии заявил, что Таллин и Рига рассматривают возможность потребовать от Москвы «возмещения ущерба». В Москве заявили, что не приемлют утверждений о «советской оккупации» стран Прибалтики. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему в Прибалтике снова вспомнили про «компенсацию за оккупацию».