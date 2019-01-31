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Канал «Россия» запретили в Латвии 

Рамблер + ещё 15 19 часов назад
Канал «Россия» запретили в Латвии за пропаганду ненависти и войны, сообщает пресс-служба местного Национального совета по электронным средствам массовой информации.
Ретрансляция и распространение канала «Россия» в Латвии было приостановлено на три месяца в связи с нарушениями местного законодательства, обнаруженными в шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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В пример в совете привели многократные призывы лидера ЛДПР Владимира Жириновского в эфире «60 минут» от 11 января 2018 года ненавидеть украинцев и воевать с Украиной.
Кроме того, в совете «процитировали» телеведущего Владимира Соловьева, который в эпизоде своего шоу от 22 мая 2018 года советовал «бандеровцам» умереть.
«Ненавистнические высказывания и разжигание войны кремлевским пропагандистским каналом недопустимы на территории Латвии», — прокомментировал запрет «России» зампред совета Ивар Аболиньш.
Комментарии385
Прибалтика , Видео , Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , ЛДПР , Латвия
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