Канал «Россия» запретили в Латвии

Канал «Россия» запретили в Латвии за пропаганду ненависти и войны, сообщает пресс-служба местного Национального совета по электронным средствам массовой информации.

Ретрансляция и распространение канала «Россия» в Латвии было приостановлено на три месяца в связи с нарушениями местного законодательства, обнаруженными в шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым ».

В пример в совете привели многократные призывы лидера ЛДПР Владимира Жириновского в эфире «60 минут» от 11 января 2018 года ненавидеть украинцев и воевать с Украиной.

Кроме того, в совете «процитировали» телеведущего Владимира Соловьева, который в эпизоде своего шоу от 22 мая 2018 года советовал «бандеровцам» умереть.