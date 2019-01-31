Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) на три месяца запретил ретрансляцию программ телеканала «Россия РТР» на территории Латвии, сообщается на сайте NEPLP.
«31 января на заседании было принято решение на три месяца запретить ретранслирование (и распространение) программы «Россия РТР» на территории Латвии», — говорится в сообщении.
Нарушения были обнаружены в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут», которые были посвящены Украине.
«Неважно, в отношении какой страны или народа в мире направлено разжигание вражды или войны, это является грубым нарушением, против которого Национальный совет по электронным СМИ будет относиться со всей строгостью», — приводит пресс-служба слова представителя совета Патрикса Грива.
Запрет вступит в силу на следующий день после публикации решения в официальной газете страны «Латвияс Вестнесис».