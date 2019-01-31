В Латвии на три месяца запретили вещание телеканала «Россия РТР»

Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) на три месяца запретил ретрансляцию программ телеканала «Россия РТР» на территории Латвии , сообщается на сайте NEPLP. «31 января на заседании было принято решение на три месяца запретить ретранслирование (и распространение) программы «Россия РТР» на территории Латвии», — говорится в сообщении. Украина ограничила вещание 58 российских телеканалов Нарушения были обнаружены в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым » и «60 минут», которые были посвящены Украине. «Неважно, в отношении какой страны или народа в мире направлено разжигание вражды или войны, это является грубым нарушением, против которого Национальный совет по электронным СМИ будет относиться со всей строгостью», — приводит пресс-служба слова представителя совета Патрикса Грива. Запрет вступит в силу на следующий день после публикации решения в официальной газете страны «Латвияс Вестнесис».