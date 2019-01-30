Смогут ли латышские националисты «утопить» русского мэра Риги

В среду новостные агентства облетела срочная новость: мэр Риги Нил Ушаков арестован, «топившие» его националисты добились своего. В реальности Ушаков по-прежнему на свободе и в должности, а развязавшие войну с ним латвийские власти рискуют укрепить положение своего оппонента еще больше. Но это нельзя назвать хорошей новостью ни для России , ни для русскоязычных.

Латышские СМИ, сообщившие о задержании Ушакова, поторопились, а в ряде случаев — выдали желаемое за действительное. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) действительно провело обыски в рижской мэрии и по месту жительства мэра. Но сам Ушаков, поблагодарив сотрудников Бюро за «профессионализм», заверил рижан, что даже подозрений на его счет высказано не было.

«Никакой процессуальный статус ко мне не применен, — подчеркнул мэр. — Рижская дума продолжает работу в нормальном режиме».

Расследование KNAB касается нарушений, допущенных при закупке общественного транспорта. Ушаков гнет свою линию и наотрез отказывается уходить в отставку, к которой его призывает президент страны. «Самое главное, что я хочу сказать избирателям, которые полтора года назад на выборах поддержали наш список и меня лично — никаких противоправных действий я не совершал», — написал он в Фейсбуке.

На камеру мэр выразился более пафосно: «Положив руку на сердце, я могу сказать, что моя совесть чиста».

«Выйти во двор и застрелиться»

«Юридических оснований распустить рижскую думу и отставить Ушакова с поста мэра не существует, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог, специалист по политическим процессам в странах Балтии Сергей Шклюдов. — Дума не нарушает конституцию или законы страны, тем более, «на систематической основе», как это оговорены в законе о местном самоуправлении. Премьер, президент и KNAB призывают Ушакова уйти в отставку, а он, прекрасно зная, что снять его никто не может, никуда не уходит. Потому что это все равно, что выйти во двор и застрелиться. Глупое политическое самоубийство».

У представителя находящегося в оппозиции «Единства» Вилниса Кирсиса другое мнение. «У Ушакова больше нет выхода. Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста. Ушел Америкс, время уйти и Ушакову», — заявил он агентству LETA.

Тут требуется сразу несколько пояснений.

Андрис Америкс — бывший заместитель Ушакова, представлявший союзную ему региональную партию рижского чиновничества «Честь служить Риге». Он внял уговорам и добровольно покинул свой пост, хотя ни в чем конкретном его обвинить не смогли. «Америкс имел в народе прозвище „Мистер двадцать процентов“, но за почти двадцать лет работы в руководстве рижской думы его ни разу не поймали за руку, хотя очень хотели поймать», — говорит Шклюдов.

По словам политолога, коррупция в Рижской думе, конечно же, есть: «Она всегда имеет место, когда одна и та же партия правит городом или страной третий срок подряд. Аппарат обрастает бюрократией и коррупционными схемами. Это классика жанра. Но на Ушакова сейчас оказывается сугубо политическое давление».

Также необходимо понимать, что «Единство» оппозиционная партия в Риге, а в Латвии в целом она входит с правящую коалицию с 2010 года, когда выиграла парламентские выборы с результатом в 31,22%. Год спустя, на внеочередных выборах «Единство» финишировало третьим, еще через три года — вторым. Наконец, в прошлом году эта надоевшая даже латышам партия, прочно ассоциирующаяся с чиновничеством, получила всего 6,69% — это последнее, седьмое место (из числа политических сил, прошедших в Сейм).

Тем не менее, именно представитель «Единства» Кришьянис Кариньш в итоге возглавил правительство. Местом его рождения является штат Делавэр, у нового премьера двойное латвийско-американское гражданство. Некогда он без особых успехов рулил латвийской экономикой, а в России более всего известен своим интервью журналу Playboy, в рамках которого, будучи депутатом Европарламента , призвал к тотальной ассимиляции русских детей.

Утверждению премьера из партии-неудачника предшествовал трехмесячный правительственный кризис, прямо связанный с именем Ушакова, — новый состав Сейма никак не мог договориться о новой правящей коалиции. Дело в том, что ушаковская партия «Согласие» стабильно выигрывает выборы не только в рижскую думу, но и в латвийский сейм: 28,37% голосов в 2011-м, 23,00% в 2014-м, 19,80% в 2018-м. Однако все остальные партии неизменно объединяются против «Согласия» — она для руководства Латвией слишком «русская».

«Четверть избирателей страны выставили на мороз», — подчеркивает Шклюдов.

И вот, спустя неделю после утверждения Кариньша в должности, к Ушакову пришли с обыском. Всё выглядит так, будто новая коалиция, понимая шаткость своего положения, пытается уничтожить главного конкурента — «вечную власть» в рамках Риги и столь же вечную оппозицию в рамках всей страны.

Кариньш уже прокомментировал обыски у Ушакова, назвав ситуацию в столице «разрушительной». При этом вопрос о роспуске Рижской думы, по его словам, должен решать министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце. В переводе с латышского на русский, это равносильно посылу к волку в пасть.

«Пуце представляет либеральную партию «Движение ЗА», формально он не националист. Но он был депутатом рижской Думы, и последние несколько лет Ушаков его систематически унижал, стебал и выставлял на посмешище. У Пуце к Ушакову личное», — объясняет Шклюдов.

Предыдущий министр регионального развития — Каспар Герхард, представляющий ультраправый «Национальный блок», тоже пытался «решить вопрос» с Ушаковым, однако не преуспел. «Он продвигал законопроект о роспуске Рижской думы, но законопроект утонул, так как ни имел под собой никакой твердой почвы, одни эмоции», — говорит политолог.

«Ушаков сейчас в положении «win-win»

И все-таки: если альянс чиновников, либералов и националистов добьется пусть не ареста мэра, но роспуска Рижской думы, что это означает для Ушакова? Шклюдов уверен: происходящее ему только на руку.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в Риге крепнет разочарование в «русском мэре». В 2017 году он одержал победу с перевесом всего в 0,82%. «А сейчас давление, которое оказывается на Ушакова, послужит мобилизующим фактором для его избирателей. И если новые выборы все же будут, Ушаков одержит на них уверенную победу и только укрепит свой мандат! Так что он сейчас в положении „win-win“, — говорит политолог.

Кстати, ситуацию, при которой мэр проходит подозреваемым по уголовному делу, но продолжает руководить городом, для Латвии можно назвать типичной. „В Юрмале мэр (Гатис Трукснис — ВЗГЛЯД) находится под следствием за коррупцию и употребление наркотиков, и его отставки никто не требует. В Даугавпилсе вообще два месяца не было мэра, а был хаос, но никто парламент столицы Латгалии не распускал“, — напоминает Сергей Шклюдов.

Остается понять, что все это означает для России и латвийских русских. Правильный ответ — ничего. Не в смысле — ничего хорошего, а вообще ничего.

Ушаковское „Согласие“, желая стать правящей в масштабах всей страны, старательно изживала в себе все „пророссийское“ и перенимала принятый в Латвии набор тэгов, включая обвинения в адрес Москвы в развязывании войны на Украине. В преддверии выборов в Сейм Ушаков даже пригласил в свой штаб специалиста из команды покойного сенатора от Аризоны Джона Маккейна , отношение которого к России и российским властям общеизвестно. Русскоязычные активисты, разочарованные в „Согласии“, называли это „окончательным предательством русских интересов“ и попыткой Ушакова получить „ярлык на княжение“ в США.

Но еще чаще звучали обвинения в том, что Ушаков выбрал соглашательскую позицию и фактически не препятствовал латвийским властям в их проекте по окончательному выдавливанию русского языка из сферы школьного образования.

»Согласие» в полной мере вписывается в тот тренд, который складывается в Прибалтике в 2014 года, причем — с подачи все тех же США. Если коротко, на фоне происходящего на Украине американские дипломаты настоятельно советовали политическим элитам Латвии и Эстонии завязывать с этническим национализмом, чтобы не отталкивать от себя русскоязычных граждан и «неграждан», а, наоборот, искать с ними общий язык, «перевоспитывая» на умеренной платформе.

В итоге должна была сложиться общность антироссийских русских, преданных идее независимой Латвии.

Партией таких «антироссийских русских» и пыталось стать «Согласие», однако консультанты от Маккейна не помогли — национализм латвийских элит оказался сильнее, и Ушаков опять оказался за бортом центральной власти.

С учетом всего этого сочувствовать мэру как-то не хочется. Но и улюлюкать, наблюдая за обысками от KNAB, явно лишнее. К примеру, по инициативе Ушакова мэрия Риге выделила семьям погибших при пожаре в Кемерово порядка 3,5 млн рублей. Такие вещи необходимо помнить.