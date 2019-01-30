Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван повод для обысков у русского мэра Риги 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова были проведены в связи с делом о коррупции при закупке трамваев, об этом сообщил источник в Рижской думе.
«Это все продолжение дела Rigas satiksme. Думаю, что это только начало. Оно растянется на многие месяцы», — сказал собеседник РИА «Новости».
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии сообщило, что обыски у Ушакова проходили в связи с ранее возбужденным уголовным делом, передает ТАСС.
«30 января, в рамках ранее начатого уголовного дела бюро провело криминально-процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски по нескольким адресам. На данный момент ни к одному лицу не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы», — сообщило бюро.
Напомним, в в кабинете Ушакова и по его месту жительства прошли обыски, один из депутатов столицы Латвии Руслан Панкратов сообщил, что мэра якобы задержали и отправили в следственный изолятор.
Сам Ушаков некоторое время спустя опроверг сведения о своем задержании.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, с чем связаны обвинения в адрес мэра Риги и лидера партии «Согласие».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Назван повод для обысков у русского мэра Риги Ушаков опроверг информацию о своем задержании Литовские депутаты пожаловались на российский репортаж о «лесных братьях»
Комментарии
Прибалтика , В мире , Нил Ушаков , ФСИН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Рига
Читайте также
Видео
На Украине «разоблачили» главную цель Порошенко
Украина В мире
Трампу врезали за новую подставу для России
В мире
Дело Арашукова получило неожиданное развитие
Криминал Происшествия
«По-русски не понимаю»: как брали сенатора в Совфеде
Происшествия Статьи
Курил сигарету и ждал: почему отчим не спас детей
Происшествия Статьи
Задержанный Арашуков сделал заявление
Происшествия
Канделаки рассказала о дружбе с Арашуковым
Общество
«День каннибала»: школьника избили после шутки учителя
Происшествия Статьи
Путин обратился к россиянам
Политика
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение