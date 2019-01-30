Назван повод для обысков у русского мэра Риги

Обыски в кабинете и по месту жительства мэра Риги Нила Ушакова были проведены в связи с делом о коррупции при закупке трамваев, об этом сообщил источник в Рижской думе.

«Это все продолжение дела Rigas satiksme. Думаю, что это только начало. Оно растянется на многие месяцы», — сказал собеседник РИА «Новости».

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии сообщило, что обыски у Ушакова проходили в связи с ранее возбужденным уголовным делом, передает ТАСС

«30 января, в рамках ранее начатого уголовного дела бюро провело криминально-процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски по нескольким адресам. На данный момент ни к одному лицу не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы», — сообщило бюро.

Напомним, в в кабинете Ушакова и по его месту жительства прошли обыски, один из депутатов столицы Латвии Руслан Панкратов сообщил, что мэра якобы задержали и отправили в следственный изолятор

Сам Ушаков некоторое время спустя опроверг сведения о своем задержании.