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Опубликовано видео с места обысков у мэра Риги 

РИА Новости + ещё 51 3 часа назад
Фото: Cтоп-кадр видео со страницы TVNET.lv в Twitter
Издание TVNET.lv опубликовало видео с места обысков в доме мэра Риги Нила Ушакова.
По информации портала, жена градоначальника Ивета Страутина-Ушакова вышла из дома с сотрудником Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) и проводила его в гараж. На записи видно, как они возвращаются обратно.
Ранее агентство LETA сообщило, что сотрудники KNAB Латвии в среду провели обыски в кабинете и по месту жительства Ушакова. На вопросы журналистов они отвечать не стали.
Ранее Ушаков оказался в центре коррупционного скандала, связанного с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Рижские депутаты дважды оказывали ему поддержку, рассматривая вопрос о доверии политику.
Нил Ушаков известен тем, что выступает против притеснения русскоязычного населения в стране. Так, он назвал глупостью запрет на использование русского языка в частных вузах и колледжах Латвии, а закон о переводе образования на латышский язык — большой ошибкой.
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Прибалтика , В мире , Криминал , Происшествия , Нил Ушаков
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