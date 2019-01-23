Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?

Страны Балтии более других настаивали на введении экономических санкций против России , но сами же от них и пострадали. Российские контрсанкции поставили прибалтийских производителей и транспортные компании, ориентированные на российский рынок, в тяжелое положение. В поисках новых клиентов и инвестиций они были вынуждены обратить внимание на другие, не самые близкие регионы, в том числе на Юго-Восточную Азию. Экономические отношения с Китаем прибалтийским странам пришлось выстраивать практически с нуля, и процесс этот идет с переменным успехом. «Лента.ру» оценила, на что рассчитывают прибалты от такого сотрудничества, чем они могут заинтересовать китайских товарищей и чем готовы поступиться ради их благосклонности.

Только бизнес

Вообще-то выбор у прибалтийских компаний был небольшой. Другие рынки слишком конкурентны или недостаточно развиты, а китайский привлекает своей необъятностью и тем, что Пекин активно выстраивает свою собственную сеть транзитных коммуникаций в Западную Европу. Если наладить партнерские отношения, это сулит свой кусок «пирога». Такого вкусного, что ради него можно переступить даже через идеологические противоречия. При том, что в странах Балтии компартии запрещены, а коммунистическая символика находится под запретом, это не мешает их представителям регулярно заявлять о горячем стремлении к дружбе с китайскими товарищами. И почему бы нет? Бизнес есть бизнес.

Отношения Китая и Литвы никогда не были теплыми, а после того как в сентябре 2013 года президент Даля Грибаускайте встретилась с Далай-ламой, они и вовсе остыли. Заморозки продолжались два года, и оттепель наступила только в 2015-м. Тогдашний премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил о «стратегическом партнерстве» с Китаем и привез из Пекина подписанные там соглашения об участии Литвы в проекте «Нового шелкового пути». Этот глобальный проект предусматривает организацию логистики поставок товаров из КНР по всему миру. Транспортная инфраструктура Литвы оказалась тут очень кстати.

Успех литовцев вызвал острую зависть соседей-латышей, решивших переманить к себе китайских грузоперевозчиков. Но Китай к тому времени уже построил мощный логистический центр в Белоруссии , а оттуда удобнее возить грузы через Литву, чем через Латвию — ибо гораздо ближе. Чтобы перетянуть к себе хотя бы часть этих грузопотоков, необходимо было ввести конкурентные цены за перевозки. Что, судя по всему, и было сделано, так как в октябре 2017-го Рига встретила первый поезд с контейнерами из Китая.

В октябре 2018-го «Латвийская железная дорога» подписала договор о сотрудничестве с китайской компанией China Merchants о перевозке грузов из белорусского хаба. А месяцем раньше президент страны Раймонд Вейонис во время встречи с китайским премьер-министром Ли Кэцяном заявил, что именно Латвия может стать главным центром перевозки грузов из Китая в Европу. Он призвал китайцев выбрать Ригу в качестве прямого выхода к Балтийскому морю.

Определенных успехов сумели добиться и эстонцы. В апреле 2018 года дочерняя фирма эстонской логистической компании GTS Express подписала договор о сотрудничестве с китайским железнодорожным предприятием. Теперь с июня 2018-го в эстонский порт Мууга дважды в неделю прибывают поезда из китайской провинции Шэньси. Договор заключен в рамках политики правительства Китая по развитию «Нового шелкового пути» — «Один пояс и один путь».

Германию, Польшу и Финляндию. До того момента из Шэньси были открыты четыре железнодорожных линии — в Венгрию Эстония стала пятой страной в этом списке. Кроме того, официальный Таллин старается помочь эстонским предпринимателям наладить контакты с предприятиями далекой страны. Уже сейчас Эстония экспортирует в Китай электрические и механические устройства, древесину и изделия из нее. На китайский рынок пытаются пробиться и эстонские производители пищевой продукции.

Коров доим, китайцев ловим

Круг замкнулся. Успехи эстонцев вызвали тревогу и беспокойство у экс-премьера Литвы Буткявичюса. Он высказал недовольство тем, что в рамках «Нового шелкового пути» между Литвой и КНР подписано множество деклараций и меморандумов, но китайских поездов при этом приходит в страну очень мало. Однако основной конкурент Литвы на этом направлении, по словам Буткявичюса, вовсе не Эстония, а давно проложенный маршрут транзита китайских грузов в Европу через Белоруссию и Польшу. В этой связи экс-премьер предложил литовским чиновникам активнее вести диалог с китайскими представителями.

Видимо, прислушавшись к этим рекомендациям, президент Даля Грибаускайте лично в ноябре 2018-го отправилась в Китай, где встретилась с председателем Си Цзиньпином . В ходе беседы она говорила о необходимости ускорить «забуксовавшую» в Китае сертификацию литовских изделий из говядины и птичьего мяса. По словам Грибаускайте, на фоне стремительного развития китайской экономики и увеличения среднего класса растет и потребность в качественных пищевых продуктах, «поэтому экспорт литовской мясной продукции в Китай является взаимовыгодным». Президент напомнила, что уже сейчас некоторые литовские компании успешно продают в КНР свои товары. Так, на китайский рынок сумели пробиться 20 производителей молочной и 19 — рыбной продукции из Литвы.

Однако в стремлении завалить Китай качественными продуктами прибалты встретили некоторые трудности. Так, в мае 2017-го глава Латвийского союза молокопереработчиков Янис Шолкс жаловался, что китайцы вполне самодостаточны и пробиться на их рынок почти невозможно. «Китайцы сами готовы все и для всех производить, и продать за небольшие деньги. А вот что-то продать им — это совсем непросто, — рассказал Шолкс. — На данный момент с Китаем сотрудничает только предприятие Food Union. Там уже поняли, что производить в Латвии продукт с очень высокой добавленной стоимостью, везти его туда и там пытаться продать — это сложно или почти невозможно».

Действительно, латвийский концерн Food Union решил продавать на рынке Китая творожные сырки — производимые на месте, хотя и из латвийского творога. Также предприятие стало пробиваться в Китай со своим молоком. «В Китае параноидально боятся местных продуктов, поэтому велик спрос на безопасные, здоровые и качественные продукты из Европы», — поделился председатель правления Рижского молочного комбината Нормунд Станевич.

Вообще, страны Балтии соперничают за внимание Китая, как за благосклонность капризной красавицы, — и стараются всячески услужить Пекину. В 2017-м Латвия с готовностью помогла Китаю в проведении крупномасштабной полицейской операции. Сотрудники правоохранительных органов устроили в городах Саулкрасты и Адажи большую облаву, в ходе которой задержали 110 проживавших в Латвии китайцев. Иностранцы занимались кибермошенничеством в особо крупных размерах — причем их жертвами становились граждане Китая, потерявшие в результате более двух миллионов евро.

Откуда китайцы в Латвии? Сейчас в республике их проживает около трех тысяч человек. Оказалось, они рассматривают страны Балтии в качестве своеобразного «трамплина», с помощью которого можно, закрепившись в ЕС , наладить деловые связи с Западной Европой. Правда, в последнее время китайцы потеряли интерес к Латвии — после того, как там взвинтили цены на получение вида на жительство.

Интересы и ценности

Похоже эйфория от сближения с Западом постепенно покидает прибалтов. И бизнесмены, в отличие от политиков, уже открыто говорят о своих разочарованиях. По их мнению, США с интересами стран Балтии не считаются — стало быть, надо переориентироваться на Китай. Глава крупного латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Арнольд Бабрис, ранее служивший в контрразведке страны, напомнил историю крупного латвийского банка ABLV, который в прошлом году под давлением США показательно закрыли, обвинив в отмывании российских денег. «Глобальное государство в мире теперь не США, а Китай, — считает Бабрис. — И поэтому пришло время нам заботиться о своих интересах. В мире нет никакой декларируемой обществом политики — есть только интересы».

А интересы совпадают далеко не всегда. Проблема китайско-прибалтийского сотрудничества заключается еще и в том, что маленькие страны Балтии со своими маленькими компаниями по определению не могут заинтересовать такого гиганта, как Китай. Представитель Латвийского агентства инвестиций и развития Том Стуритис жалуется, что, невзирая на наличие между двумя государствами договоров о неограничении торговли, защите инвестиций и т.д., китайские инвесторы пока не спешат вкладывать деньги в Латвию. «Китайская сторона, по большей части, заинтересована в предприятиях с как минимум семизначным годовым оборотом», — признает он.

Именно Латвия сегодня наименее успешно сотрудничает с Китаем — за шестнадцать лет китайцы вложили в экономику республики только три миллиона евро. Для сравнения, Эстонии досталось 23 миллиона, а Литве — 33 миллиона евро.

К слову, прибалты при всей своей заинтересованности в Китае порой не могут удержаться от соблазна экспортировать в Поднебесную не только товары, но и европейские ценности. Так, председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон , отправляясь в Пекин в мае 2017-го, заявил, что «необходимо продолжать диалог между ЕС и Китаем на тему соблюдения прав человека». Михкельсон поехал в Китай с целью оказать поддержку эстонским предпринимателям на политическом уровне, но не отказал себе в удовольствии нажать на больное место Пекина — ситуацию с правами человека.

В другой раз прибалты указали китайцам на то, что те неосмотрительны в выборе партнеров. В августе того же 2017 года три китайских военных корабля прибыли на Балтику для участия в совместных учениях с российским ВМФ. Тогда глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил «обеспокоенность» фактом этих учений. А вот соседям-латышам хватило ума воздержаться от политических заявлений. В результате китайские военные корабли на несколько дней ошвартовались в Риге — куда они прибыли по приглашению латвийского Минобороны . Тем самым Китай дал понять, что способен выбрать партнеров без посторонней помощи.

И совсем нехорошо, с точки зрения бизнеса, получилось, когда странам Балтии вслед за старшими партнерами по НАТО пришлось высказать сомнения в надежности продукции компании Huawei. Департамент государственных инфосистем Эстонии посоветовал не использовать устройства китайского производителя при передаче секретной информации. Этим он фактически дезавуировал летнее заявление премьера Эстонии Юри Ратаса, призвавшего придать китайско-эстонскому сотрудничеству «больше цифрового масштаба» и наводить «цифровые мосты» между двумя странами.

Сегодня прибалтийско-китайские отношения по-прежнему развиваются.