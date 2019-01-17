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В Латвии начались побоища между учениками русских и латышских школ 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Латвийская полиция пресекла несколько массовых драк с участием десятков учеников русских и латышских школ города Лиепае на почве национальной розни. По неофициальной информации, позже подростки все-таки подрались, в результате чего несколько из них пострадали, сообщает Delfi.
Драку, планировавшуюся возле одной из школ, удалось предотвратить. После этого учащиеся не рассредоточились, а попытались выяснить отношения в другом месте.
В полиции сообщили, что в подобных конфликтах участвуют как мальчики, так и девочки. Их причины и зачинщиков еще предстоит установить.
Об инцидентах проинформированы родители и педагоги. С наиболее активными участниками были проведены беседы.
В октябре 2018 года министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в рамках реформы образования в стране предполагается радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке. В частности, старшеклассники будут полностью переведены на обучение на государственном языке.
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Комментарии
Прибалтика , В мире , Карлис Шадурскис , Латвия , Лиепая
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