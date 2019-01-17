В Латвии начались побоища между учениками русских и латышских школ

Латвийская полиция пресекла несколько массовых драк с участием десятков учеников русских и латышских школ города Лиепае на почве национальной розни. По неофициальной информации, позже подростки все-таки подрались, в результате чего несколько из них пострадали, сообщает Delfi.

Драку, планировавшуюся возле одной из школ, удалось предотвратить. После этого учащиеся не рассредоточились, а попытались выяснить отношения в другом месте.

В полиции сообщили, что в подобных конфликтах участвуют как мальчики, так и девочки. Их причины и зачинщиков еще предстоит установить.

Об инцидентах проинформированы родители и педагоги. С наиболее активными участниками были проведены беседы.