В Эстонии рассказали, как европейцы «торгуют» с Россией в условиях санкций

Бизнесмен пояснил, что все транспортные фирмы, не исключая и эстонские, работают по своим определенным маршрутам, схемам и договорам, которые выстраиваются из взаимодействия с клиентами.

В нынешней ситуации, когда европейский бизнес действует в условиях антироссийских санкций и контрмер со стороны России, в ход идут контрабандистские схемы.

По словам Шеховцова, голландские цветы поставляются в Россию как марокканские, потому что действует запрет на ввоз цветов из Нидерландов в Россию. Польский картофель благополучно пересекает границу Российской Федерации под маркой белорусского.

"Вы посмотрите, что творится на границе Беларуси и России. Там 99% грузов — это контрабанда", — сказал Шеховцов и добавил, что, судя по документам, в Белоруссии растут даже бананы и апельсины, а картофеля республика произвела больше, чем способна на это в принципе.

"Белорусы на этом зарабатывают. Они возят польские яблоки, польскую свинину, польский картофель под маркой своих продуктов", — уверен Шеховцов.

Летом 2014 года Москва ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

Действующий на тот момент глава Минсельхоза России Александр Ткачев неоднократно заявлял, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в страну через территорию Белоруссии.

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