Премьер Эстонии по-русски поздравил жителей страны с Новым годом

Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский. Русским языком владеет порядка двух третей населения республики.

Поздравление прозвучало в ходе интервью, которое премьер страны дал телеканалу по итогам 2018 года. В ходе остальной части интервью Ратас говорил по-эстонски.

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