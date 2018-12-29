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Премьер Эстонии по-русски поздравил жителей страны с Новым годом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © REUTERS/Ints Kalnins
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с Новым годом по-русски. Поздравление прозвучало в эфире русскоязычного телеканала ETV+ в субботу.
"Я желаю всем успехов. Я желаю всем хорошего Нового года и удачи", — сказал Ратас.
Поздравление прозвучало в ходе интервью, которое премьер страны дал телеканалу по итогам 2018 года. В ходе остальной части интервью Ратас говорил по-эстонски.
Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский. Русским языком владеет порядка двух третей населения республики.
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Прибалтика , В мире , Эстония
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