«Хочу поехать поблагодарить»: президент Эстонии собралась в Москву

В случае ратификации пограничного договора между Таллином Москвой президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Россию . В отношениях наших двух стран наметились подвижки, в частности, стороны ведут переговоры об упрощении визового режима для жителей приграничных территорий. Однако договор о границе пока не ратифицирован парламентами стран.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что приедет в Москву после того, как будет ратифицирован договор о границе с Россией.

«Я уже говорила, что в одном случае поеду [в Москву] совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить», — сказала Кальюлайд в интервью телеканалу ETV+.

Территориальное положение границ было согласовано еще в 2005 году. Тогда же был подписан договор о границах, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года, в котором шла речь о дополнительных территориальных претензиях к России. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, переговоры замедлились, и процесс остался юридически незавершенным.

Продвинуться удалось только в феврале 2014 года, когда главы МИД Эстонии и России подписали новый договор. В ноябре 2015 года эстонский парламент одобрил документ в первом чтении. В России он пока не прошел первого чтения.

Кальюлайд сказала в интервью, что даже в условиях санкций страны Запада должны контактировать с Москвой.

Контакты уже приносят плоды. В настоящее время обе стороны обсуждают упрощенный вариант получения виз, заявил посол России Александр Петров . По его словам, в Таллине прошли консультации, где обсуждалась возможность упрощения визового режима для жителей приграничных территорий. Российская сторона предложила решить этот вопрос тем же образом, как и между Латвией и Россией.

«Сейчас эстонская сторона изучает это предложение», — отметил Петров, которого цитирует РИА «Новости».

Стоит отметить, если Кальюлайд приедет в Москву, для нее этот визит, возможно, будет связан с воспоминаниями о нескольких годах, проведенных на дипломатической службе в российской столице. Она была послом Эстонии в РФ и сделала немало для продвижения российско-эстонских связей. Сама она неоднократно говорила о любви к русской культуре, ее мать русская.

Правда, во время работы послом она стала мишенью для прокремлевских движений «Наши» и «Молодая гвардия». Они пикетировали посольство и пытались сорвать общественные мероприятия с ее участием, заявляя, что посол должна «извиниться перед ветеранами» за демонтаж памятника «Бронзовый солдат» в Таллине в 2007 году.

Визит президента Эстонии, если он состоится, станет первым для эстонского политика столь высокого ранга за последние годы.

В настоящее время отношения России и Эстонии переживают достаточно сложные времена: эстонские политики упрекают Россию в том, что она якобы ведет агрессивную политику в отношении Таллина. Используя воинственную риторику, Эстония активно проводит учения стран НАТО на своей территории.

Недавно о возможности учений ВМФ Великобритании с Эстонией в рамках НАТО заявил британский военный атташе в этой балтийской республике Гэри Брукс. По его словам, в регионе увеличат число танков и проведут ротацию войск, а летом 2019 года планируют организовать учения с привлечением ВМФ. В ходе учений военные стран смогут провести совместные маневры.

«Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота», — сказал Брукс.

В свою очередь, парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила проект закона, который предусматривает отказ от ратификации пограничного договора с Россией. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что законопроект также предполагает отзыв подписи Эстонии под соглашением о договоре о границах с Россией.

Депутат рийгикогу (местный парламент) от EKRE Яак Мадиссон пояснил, что причиной появления такого законопроекта стали события в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

«Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров», — подчеркнул Мадиссон.

Правда есть сомнения, что законопроект пройдет: в октябре прошлого года рийгикогу уже отклонял схожую инициативу партии.