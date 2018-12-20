«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья — мэра Риги Нила Ушакова — похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.

В чем феномен возглавляемой Ушаковым партии «Согласие», которая долгое время — как в Москве , так и в Риге — считалось «пророссийской»? В свое время «Согласие» воспринимали одной из наиболее перспективных политических сил в республике. В определенный момент именно в «Согласие» оказались вложены надежды большинства «нетитульных» избирателей Латвии из числа русскоязычного населения. Благодаря этому на парламентских выборах 2011-го, 2014-го и 2018-го им удалось сначала создать, а потом и сохранить крупнейшую фракцию в Сейме.

Впрочем, победа всякий раз оказывалась формальной — латышские партии, объединившись в коалицию, до власти «согласистов» все равно не допустили, не желая делиться с ними ресурсами. Однако руководство «Согласия» всякий раз демонстрировало готовность пойти на любой «прогиб» перед возможными «партнерами» — лишь бы отвести подозрения в служении «руке Москвы». Так, год назад «согласисты» демонстративно вышли из договора о сотрудничестве с «Единой Россией» , зато они активно наводят контакты с США

Последней каплей, переполнившей чашу терпения многих избирателей стало упорное нежелание Ушакова и К участвовать в защите русских школ Латвии, приговоренных властями к ликвидации. Располагая крупнейшей фракцией в Сейме и постом градоначальника Риги, «согласисты» могли бы сделать в этой сфере очень многое — но ограничились лишь тем, что формально проголосовали «против» в Сейме, а потом подали обращение в Конституционный суд. Но даже столь явный «прогиб» ничего не дал. Когда после выборов в октябре 2018 года завязались переговоры о новых коалиции и правительстве (до сих пор, кстати, не закончившиеся), с самого начала было дано понять, что «Согласие» в качестве партнера никто не рассматривает.

Более того, лидер национал-радикалов Райвис Дзинтарс (Национальный блок) выдвинул лозунг для латышских партий — как можно скорее «вернуть Ригу любой ценой». (И здесь у правых нашлось множество рычагов воздействия, ибо уже многие годы самоуправление Риги при мэрстве Ушакова сотрясают коррупционные скандалы. Один из них разразился осенью 2012 год — когда в злоупотреблениях, нанесших столице Латвии ущерб в размере около миллиона евро, обвинили руководство муниципального предприятия Rigas nami, управляющего принадлежащей городу недвижимостью. В связи с обнаружившимся ущербом был начат уголовный процесс, в ходе которого оказался проведен ряд обысков и задержаний чиновников Рижской Думы

Чуть позже правый политик Янис-Мартиньш Скуя подверг критике руководство Рижской Думы в связи с неправомерными действиями руководства муниципального предприятия Rigas satiksme («Рижское сообщение»), занимающегося пассажирскими перевозками. Как доказывал Скуя, данный сегмент рынка давно и прочно поделен Ушаковым между «своими людьми» — при прямом использовании административного ресурса. (Депутат-правдолюб называл «согласистов», засевших в Думе, не менее, чем «мафией».

Также много критики выливалось не только на Ушакова, но и на его многолетнего заместителя Андриса Америкса, возглавляющего союзную «Согласию» партию «Честь служить Риге». Америкс получил неофициальную, но оттого не менее красноречивую кличку Mr. Twenty («Мистер Двадцать»). Сам Америкс, естественно, утверждал, что никогда взяток не брал и откатами не пользовался.

Брали не по чину

И вот теперь в декабре 2018-го грянул новый скандал.

Латвийский суд применил арест в качестве меры пресечения в отношении пяти человек, задержанных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в рамках уголовного процесса о закупках предприятия Rigas satiksme. В частности, за решеткой оказались предприниматели Александр Крячек, Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Skoda Transportation Владислав Козак, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rigas satiksme Игорь Волкинштейн и сам глава предприятия Леонс Бемхенс. Задержания прошли в рамках международного расследования, устроенного антикоррупционной службой Польши и латвийским БПБК. В деле фигурирует взятка в размере 800 тысяч евро — полученная в связи с поставкой Риге почти 200 автобусов и троллейбусов. Конкурсы на их поставку в 2013-2016 годах организовало именно Rigas satiksme. «Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств», — сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Пытаясь обезопаситься, Ушаков провел экстренное заседание рижской Думы, в ходе которого депутаты партий «Согласие» и «Честь служить Риге», составляющие коалиционное большинство, проголосовали о своем доверии к мэру. Но так легко ему отделаться не удалось. Как рассказал член Национального блока Эдвардс Ратниекс, его фракция не удовлетворена большинством принятых Ушаковым решений. По словам Ратниекса, «структуры думы охватила коррупция, правовой нигилизм и организационный хаос». 17 декабря в связи с делом Rigas satiksme прошли обыски у Андриса Америкса, после чего ему пришлось подать в отставку с поста вице-мэра.

Тем временем, министерство по охране окружающей среды и региональному развитию подготовило законопроект о роспуске Рижской думы и досрочных перевыборах в столице. Глава ведомства Каспар Герхардс (Национальный блок) заявил, что происходящее в Rigas satiksme вызвало возмущение всех жителей Латвии. «Минсреды оценивало действия Рижской думы с прошлого года. К сожалению, в последнее время в связи с Rigas satiksme муниципалитет не провел важных работ, хотя были предупреждения Госконтроля, прокурора. Решительных действий от рижской Думы не последовало», — указал Герхардс. Он пояснил, что законопроект направится на рассмотрение в правительство, а потом в Сейм.

Оппозиционный публицист Илья Козырев напоминает, что скандалы в Rigas satiksme продолжаются все девять лет мэрства Ушакова.

«Как-то я сам разбирался в одной такой скандальной истории 2013 года, о чем публиковал статьи на ряде порталов. Тогда, напомню, Rigas satiksme заключило контракт на покупку 163 троллейбусов по цене 807 тысяч евро за машину. А всего лишь через месяц после заключения контракта точно такие же троллейбусы в точно такой же комплектации были приобретены столицей Болгарии всего за 542 тысячи. Уже пять лет назад было очевидно, что в этом деле явно есть злоупотребления — разница в 265 тысяч была необъяснимо велика. Однако копаться в тот момент в деталях сделки никто не захотел», — пишет Козырев. ()

Что же, по его мнению, изменилось с тех пор? «Изменилась партия „Согласие“ и ее значимость. Тогда, пять лет назад, она была силой, с которой надо было считаться. Опираясь на все еще многочисленную русскую общину, „Согласие“ имело 31 место в парламенте и подавляющее большинство (39 мест) в Рижской думе в коалиции с „Честь служить Риге“.

Прошло пять лет — и ситуация разительно изменилась. Представительство „Согласия“ в парламенте сократилось до 23 мест. А на выборах в Рижскую думу едва удалось переползти отметку в 50%, и теперь в коалиции с ЧСР „Согласие“ имеет неустойчивое большинство в 32 голоса против 28 оппозиции», — пишет Козырев. По его словам, произошло это потому, что резко сократилась сама электоральная основа партии «Согласие». Многие русские избиратели покинули страну или разочаровались в ушаковцах, убедившись в том, что те на первое место ставят самообогащение.

Поэтому теперь «Согласие» перестало внушать страх — и его хотят вышвырнуть из Риги, не дожидаясь следующих муниципальных выборов в 2021 году.

Начало конца «империи Ушакова»

Теперь, как считают эксперты, вслед за Rigas satiksme могут начаться не менее громкие скандалы из-за аналогичных коррупционных схем на предприятии Rigas Namu Parvaldnieks («Рижский домоуправляющий»), в Рижском свободном порту и в других частях «империи Ушакова», построенной им за годы мэрства.

«Со следующего года Рига станет фактически банкротом, поскольку бюджет «дырявый», а «заплатки» пришиты «белыми нитками»», — предрекает политолог Эйнарс Граудиньш.

Его коллега Нормундс Гростиньш добавляет: «Сейчас в Риге события уже вышли из-под контроля как Ушакова, так и Америкса. На слуху теперь история с Rigas satiksme, но в СМИ уже говорят о более десятке реальных и начинающихся громких коррупционных скандалах, связанных с другими частями „империи Ушакова“.

Доктор экономических наук Илгартс Зейбертс отмечает:

»Сейчас, что под Америксом, что под Ушаковым земля горит — и они, разумеется, это чувствуют. Ведь в последнее время уровень коррупции в Рижской думе стал уже просто беспредельным: воруют открыто и столько, сколько не позволял ранее себе никто. И Ушаков теперь отчаянно будет жертвовать своими, попросту сдавать их известным структурам — лишь бы самому не попасть за решетку. Я подозреваю, что первым в списке будет руководитель транспортного комитета Рижской думы Вадим Баранник, а следом и другие из «Согласия» и «Честь служить Риге», связанные с аферами не только в Rigas satiksme, но и в Rigas Namu Parvaldnieks, и в Рижским свободном порту, и так далее…»

Премьер-министр Марис Кучинскис, а потом и президент Раймонд Вейонис призвали Ушакова добровольно подать в отставку. При этом, однако, многие обращают внимание на то, что коррупция не является прерогативой одного лишь «Согласия» — представители «латышских» партий, оказавшись на ответственных постах, воруют не меньше. Свежайший пример — арест экс-мэра Даугавпилса Рихарда Эйгима, заподозренного во взяточничестве. Нет, «Согласие» «валят» именно потому, что оно так и не сумело отмыться от родимого пятна «русскости», не смогло, невзирая на все старания, стать полностью «своим».

Оппозиционный активист Владимир Линдерман отмечает по этому поводу:

«Нацики добиваются роспуска Рижской думы. Соответствующий законопроект уже подготовлен и передан в правительство. Насколько можно понять со слов премьер-министра, правительство не примет законопроект к рассмотрению, поскольку нет юридических оснований. При этом премьер предложил Ушакову уйти в отставку самому. Если правительство все-таки одобрит роспуск (сейчас или позже), вопрос будет передан на голосование в Сейм. Но более вероятно, что события пойдут другим путем. Роспуск избранного органа власти — это все-таки слишком круто, это по сути политический переворот. Проще надавить на всех проходящих по делу «Ригас сатиксме», чтобы они дали показания на Ушакова. Кто-нибудь да расколется. Какие варианты у Ушакова? Первый — избраться в Европарламент на ближайших выборах в мае будущего года и получить, по крайней мере, на пять лет защиту от уголовного преследования».

Второй вариант Ушакова, по мнению Линдермана — пойти на обострение: