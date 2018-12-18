Кабмин Латвии отложил рассмотрение законопроекта о роспуске Рижской думы

Кабинет министров Латвии решил отложить рассмотрение законопроекта о роспуске Рижской думы, сообщил журналистам во вторник премьер-министр балтийской республики Марис Кучинскис.

Ранее в понедельник министр по делам среды и регионального развития Латвии Каспарс Герхардс заявил, что ведомство подготовило законопроект о роспуске Рижской думы. Он вступит в силу, если его поддержит Сейм.

"Законопроект нуждается в юридической оценке. Нужно понять, насколько он законен и какие последствия может вызвать", — заявил Кучинскис.