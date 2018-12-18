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Кабмин Латвии отложил рассмотрение законопроекта о роспуске Рижской думы 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: Р-Спорт
Кабинет министров Латвии решил отложить рассмотрение законопроекта о роспуске Рижской думы, сообщил журналистам во вторник премьер-министр балтийской республики Марис Кучинскис.
Ранее в понедельник министр по делам среды и регионального развития Латвии Каспарс Герхардс заявил, что ведомство подготовило законопроект о роспуске Рижской думы. Он вступит в силу, если его поддержит Сейм.
"Законопроект нуждается в юридической оценке. Нужно понять, насколько он законен и какие последствия может вызвать", — заявил Кучинскис.
Лидер партии "Согласие", мэр Риги Ушаков сохранил ранее свой пост после голосования на экстренном заседании думы, которое он созвал, чтобы понять, пользуется ли он поддержкой большинства депутатов. Он сделал это после задержания по подозрению в коррупции ряда высокопоставленных сотрудников муниципального предприятия общественного транспорта Rigas satiksme (RS), которое курирует мэрия. В поддержку мэра выступили 32 депутата из 60. Депутаты Рижской думы от оппозиционного Национального объединения "Все Латвии" инициировали сбор подписей за отставку Ушакова. Также члены партии обратились к Герхардсу с призывом инициировать роспуск Рижской думы.
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