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Литва приняла резолюцию против России 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает ТАСС.
Как отмечается, Вильнюс призвал западные страны ужесточить санкции в отношении России.
Депутаты предложили отключить Россию от системы межбанковских переводов SWIFT, а также усилить давление на ее нефтегазовый и финансовый сектор. Кроме того, предлагается передать Керченский пролив под контроль ООН и увеличить присутствие НАТО в Черном море.
"Призываем страны-члены ЕС и НАТО к продлению и усилению санкций в отношении России, укреплению сотрудничества с Украиной путем усиления ее военной мощи, поддержкой реформ для обеспечения того, чтобы к 2027 году Украина была готова начать переговоры о вступлении в ЕС", — говорится в тексте резолюции.
Ранее сообщалось, что Литва ввела санкции против России.
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