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Литва потребовала передать Крым и Керченский пролив под контроль ООН 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Сейм Литвы опубликовал резолюцию с требованиями к России передать ООН контроль над Донецкой и Луганской областями, а также пустить миротворцев в Керченский пролив. В противном случае депутаты будут добиваться отключения банков РФ от системы международных платежей SWIFT.
Таким образом, парламентарии решили поддержать Украину и осудить «российскую военную агрессию». Литовцы назвали позицию РФ в инциденте в Керченском проливе не иначе, как «переходом красной линии» и «грубым нарушением международного права» и призвали западных партнёров начать принимать меры.
Жёстких санкций не последует, говорится в резолюции, если Москва передаст под управление ООН «оккупированные территории», также передать под контроль миротворцев Керченский пролив и кроме того освободить из заключения всех политических заключенных и военнопленных.
В противном случае депутаты призывают западных коллег отключить РФ от системы международных платежей SWIFT и наложить ограничения на российские газовую и нефтяную отрасли.
В заключение литовские депутаты предпочли, чтобы в Черном море поскорее обозначили своё присутствие войска НАТО.
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