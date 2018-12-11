Литва потребовала передать Крым и Керченский пролив под контроль ООН

Сейм Литвы опубликовал резолюцию с требованиями к России передать ООН контроль над Донецкой и Луганской областями, а также пустить миротворцев в Керченский пролив. В противном случае депутаты будут добиваться отключения банков РФ от системы международных платежей SWIFT.

Таким образом, парламентарии решили поддержать Украину и осудить «российскую военную агрессию». Литовцы назвали позицию РФ в инциденте в Керченском проливе не иначе, как «переходом красной линии» и «грубым нарушением международного права» и призвали западных партнёров начать принимать меры.

Жёстких санкций не последует, говорится в резолюции, если Москва передаст под управление ООН «оккупированные территории», также передать под контроль миротворцев Керченский пролив и кроме того освободить из заключения всех политических заключенных и военнопленных.

В противном случае депутаты призывают западных коллег отключить РФ от системы международных платежей SWIFT и наложить ограничения на российские газовую и нефтяную отрасли.