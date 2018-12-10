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В Латвии осквернили памятник советским солдатам 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В столице Латвии осквернили мемориал советским воинам на Братском кладбище, передает ТАСС со ссылкой на местного активиста Александра Жгуна.
По его словам, это сделали неизвестные вандалы.
"На памятнике отбит у солдата нос, осколки стекла свидетельствуют о том, что о памятник разбивали бутылки", — сообщил Жгун.
Он добавил, что на мемориале и бордюрах были написаны оскорбительные надписи.
Уточняется, что инцидент произошел в Рижском районе Зиепниеккалнс на улице Грауду.
Ранее в Литве демонтировали памятник советскому воину.
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