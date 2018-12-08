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Сотни россиян застряли на китайском острове
Сотни россиян застряли на китайском острове

В Латвии задержан разыскиваемый Польшей россиянин 

Вести.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Латвийские полицейские по запросу Польши задержали в Риге россиянина Виктора Золотарева. Факт ареста гражданина Российской Федерации подтвердили в посольстве в Латвии, пишет ТАСС.
Российские дипломатические работники были уведомлены 7 декабря через несколько часов после задержания Золотарева. Дипломаты организовали встречу с задержанным и помогли нанять адвоката.
В посольстве отказались подробно рассказать о сути обвинений, по которым польские власти объявили Золотарева в международный розыск, но отметили, что осведомлены о них.
Как сообщила адвокат россиянина Имма Янсоне, Золотарева задержали в Риге около посольства США. Янсоне уверена, что дело против ее клиента — не политическое.
"Сам задержанный находится в недоумении и смятении, поскольку в 2002 году он выиграл суд в Польше", — пояснила она.
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