В Латвии задержан разыскиваемый Польшей россиянин

Российские дипломатические работники были уведомлены 7 декабря через несколько часов после задержания Золотарева. Дипломаты организовали встречу с задержанным и помогли нанять адвоката.

В посольстве отказались подробно рассказать о сути обвинений, по которым польские власти объявили Золотарева в международный розыск, но отметили, что осведомлены о них.

Как сообщила адвокат россиянина Имма Янсоне, Золотарева задержали в Риге около посольства США. Янсоне уверена, что дело против ее клиента — не политическое.