Мэр Вильнюса перепутал Джорджа Буша с его сыном

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс извинился за то, что перепутал бывших президентов США Джорджа Буша — старшего и Джорджа Буша — младшего. Об этом сообщает Sputnik Литва.

"Грустно, что Джордж Буш — старший умер. Великий человек, который много помогал Литве. Извините, я ошибся и написал о его сыне Джордже Уокере Буше. Мне жаль, что мое волнение привело к ошибке и могло ввести в заблуждение или оскорбить кого-либо", — написал на своей странице в Facebook глава города.

Шимашюс отметил, что получил хороший урок, и теперь он будет напоминать себе, что в минуту волнения нужно "сделать глубокий вдох", прежде чем говорить что-либо.

"Потому что первая эмоция может привести к ошибке, которая будет позором…" — заключил мэр.

По сообщениям литовских СМИ, ранее Шимашюс выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша — старшего в своем Facebook. В посте вильнюсский мэр приписал слова 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, выгравированные на табличке, висящей на стене мэрии, его почившему отцу.

После того, как ошибка была обнаружена, Шимашюс удалил пост и написал новый с извинениями.

Сорок первый президент США Джордж Буш — старший умер на 95-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна. В апреле и мае этого года его дважды госпитализировали. В первом случае причиной был сепсис, во втором — низкое кровяное давление.