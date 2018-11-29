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В Эстонии осквернили памятник жертвам коммунизма 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные осквернили памятник жертвам коммунизма в Таллине, на нем появились царапины и неразборчивые надписи на гранитных плитах с именами погибших, сообщил институт памяти Эстонии.
Учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов, передает «Интерфакс».
В мае 2017 года в эстонском городе Кивиыли неизвестные осквернили памятник летчикам советской авиации. В октябре того же года неизвестные украли бетонный крест на эстонском кладбище, установленный в память о погибших в Первой мировой войне русских солдатах.
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МВД , Интерфакс , Прибалтика , В мире , Происшествия , Таллин , Эстония
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